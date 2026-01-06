În privința unui eventual acord de pace în Ucraina, negociat în condițiile impuse de Statele Unite, 68% dintre români ar fi de acord cu semnarea acestuia, 18% se opun, iar 14% nu au o opinie clară. Diferențele dintre mediul urban și rural sunt reduse, indicând o dorință larg răspândită de încheiere a conflictului, indiferent de zona de rezidență.

Sondajul evidențiază un nivel ridicat de încredere în NATO. 74% dintre români cred că țara noastră ar fi apărată de Alianță în cazul unui atac al Rusiei, 17% nu cred acest lucru, iar 9% nu au o opinie. În mediul urban, procentul celor care au încredere în NATO urcă la 78%, în timp ce în mediul rural scade la 62%.

Opiniile privind reintroducerea serviciului militar obligatoriu sunt aproape împărțite: 49% susțin această măsură, 47% se opun, iar 4% nu au o opinie clară. Susținerea este mai puternică în mediul urban, cu 57% în favoarea reintroducerii, comparativ cu mediul rural, unde opoziția este mai pronunțată.

Pe fondul tensiunilor regionale, 71% dintre români consideră că țara ar trebui să se înarmeze rapid pentru a-și consolida capacitatea de apărare. Doar 22% se opun acestei idei, iar 7% nu pot aprecia. În mediul urban, sprijinul pentru înarmare rapidă urcă la 75%, în timp ce în mediul rural rămâne ridicat, la 60%.

Deși SUA reprezintă principalul aliat strategic al României, 56% dintre respondenți nu ar fi mulțumiți de nivelul relațiilor bilaterale, 36% se declară mulțumiți, iar 8% nu pot aprecia. Nemulțumirea este mai accentuată în mediul rural, unde 60% dintre respondenți consideră relația cu SUA nesatisfăcătoare.

Societatea românească este divizată în privința relațiilor economice cu Federația Rusă. 49% dintre respondenți se opun unor legături economice mai apropiate, iar 48% le susțin, reflectând o opinie fragmentată în contextul geopolitic tensionat.

Sondajul Avangarde a fost realizat între 27 și 30 decembrie 2025, pe un eșantion de 1.000 de persoane adulte, neinstituționalizate, din România. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), cu o eroare maximă de ±3,4% și un nivel de încredere de 95%. Eșantionul a fost ponderat în funcție de gen și nivel de educație.