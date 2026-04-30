România a înregistrat în luna martie 2026 o rată a șomajului de 6,1%, în creștere cu 0,1 puncte procentuale față de luna februarie, potrivit datelor oficiale publicate de Institutul Național de Statistică (INS).

Numărul total al șomerilor, cu vârste între 15 și 74 de ani, a fost estimat la 503.700 de persoane, în creștere față de februarie, când erau raportate 494.700 de persoane fără loc de muncă.

Comparativ cu martie 2025, însă, se observă o ușoară scădere, de la 506.600 de șomeri la puțin peste 503.000.

Datele mai arată că rata șomajului în rândul femeilor a fost mai mare decât în cazul bărbaților. Astfel, femeile au avut o rată a șomajului de 6,3%, în timp ce la bărbați nivelul a fost de 6%.

Pentru categoria de vârstă 25-74 de ani, rata șomajului a fost estimată la 4,6%, ceea ce confirmă faptul că problema cea mai mare rămâne în zona tinerilor aflați la început de drum profesional.

Cea mai ridicată rată a șomajului continuă să fie înregistrată în rândul tinerilor cu vârste între 15 și 24 de ani. Pentru această categorie, nivelul a ajuns la 28,2%, potrivit datelor aferente perioadei octombrie – decembrie 2025.

Practic, aproape trei din zece tineri care își caută un loc de muncă nu reușesc să se angajeze, iar România a ajuns astfel țara din Uniunea Europeană cu cea mai mare rată a șomajului în rândul tinerilor sub 25 de ani.

Bogdan Badea, CEO al eJobs, a explicat că interesul candidaților foarte tineri pentru joburile disponibile a crescut puternic, însă integrarea lor pe piața muncii a devenit mai complicată în ultimii ani.

El a arătat că multe companii au început să automatizeze sarcinile repetitive și pozițiile de execuție specifice joburilor entry-level, ceea ce reduce oportunitățile pentru cei fără experiență.

„Vedem o creștere importantă a interesului candidaților foarte tineri pentru joburile disponibile în piață, într-un context în care, potrivit statisticilor europene, România a devenit țara din Uniunea Europeană cu cea mai mare rată a șomajului în rândul tinerilor sub 25 de ani – 28,2%. Procentul este aproape dublu față de media europeană, integrarea lor pe piața muncii devenind chiar mai complicată în ultimii doi ani, de când companiile au început să automatizeze multe dintre sarcinile repetitive și de execuție specifice joburilor entry level”, spune Bogdan Badea, CEO eJobs.

În acest context, peste 1,2 milioane de aplicări din partea candidaților cu vârste între 18 și 24 de ani au fost înregistrate anul acesta pe platformă, în creștere cu aproape 30% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Pentru a avea șanse mai mari de angajare, tinerii se îndreaptă în special către domeniile care oferă cele mai multe joburi entry-level.

Cele mai multe aplicări merg către retail, servicii, turism, call-center/BPO, financiar-bancar și industria alimentară. IT-ul rămâne și el pe lista preferințelor, alături de advertising, marketing și PR, mai ales pentru absolvenții de studii superioare.

Potrivit reprezentanților eJobs, mulți tineri acceptă inclusiv joburi care nu cer diplomă universitară, doar pentru a intra mai rapid pe piața muncii și pentru a acumula experiență.

Orașele cu cele mai multe aplicări sunt București, Cluj-Napoca, Brașov, Iași și Timișoara, în principal datorită faptului că sunt mari centre universitare.

În schimb, în orașe precum Brăila, Baia Mare, Suceava, Galați sau Târgu Mureș, volumul aplicărilor este mai redus, inclusiv pentru că mulți tineri aleg să se relocheze către orașele mai mari.

Salariul mediu net la nivel național pentru joburile entry-level este de aproximativ 4.000 de lei pe lună, potrivit datelor Salario, comparatorul salarial al eJobs.

Diferențele apar în funcție de domeniu. În retail, turism și HoReCa, salariul mediu este de aproximativ 3.500 de lei. În call-center și BPO ajunge la 3.800 de lei, în timp ce în transport, logistică și marketing se situează în jurul valorii de 4.000 de lei.

Cel mai ridicat nivel rămâne în IT, unde salariul mediu pentru pozițiile entry-level ajunge la aproximativ 5.000 de lei net lunar.

Un alt element remarcat de platformă este scăderea interesului pentru joburile remote. Doar 10% dintre aplicările tinerilor între 18 și 24 de ani vizează locuri de muncă la distanță, procent similar cu cel înregistrat și la celelalte categorii de vârstă.