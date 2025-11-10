Tudorel Toader a subliniat că, deși timpul rămas pentru adoptarea legii este limitat, Guvernul dispune de instrumente procedurale pentru a finaliza procesul. Fostul ministru a menționat că Executivul ar putea alege varianta asumării răspunderii în fața Parlamentului, mecanism ce ar permite adoptarea rapidă a proiectului.

„Mai sunt foarte puține zile, dar Guvernul își poate angaja răspunderea în fața Parlamentului și proiectul de lege trece. După care Curtea Constituțională, de multe ori, dă prioritate anumitor obiecții de neconstituționalitate. Curtea poate să soluționeze în timp foarte scurt, având în vedere că substanța problemei este cunoscută”, a spus Tudorel Toader, luni, la B1.

Acesta a explicat că, prin această procedură, Guvernul își asumă integral conținutul legii, iar Parlamentul are doar posibilitatea de a depune o moțiune de cenzură. În lipsa acesteia, legea este considerată adoptată. În același timp, Curtea Constituțională poate analiza eventualele sesizări în regim de urgență, având deja jurisprudență consistentă în domeniul pensiilor de serviciu.

Referindu-se la forma actuală a proiectului de lege, Tudorel Toader a apreciat că nu sunt necesare modificări esențiale. Acesta a sugerat că problemele semnalate de Curtea Constituțională pot fi depășite fără o revizuire substanțială a textului legislativ.

„Eu am impresia că nici nu se vrea modificarea pe fond, dar, în opinia mea, nici n-ar trebui modificat. (…) Curtea face referire la echitate socială, face referire la criză, la cerințele îndeplinirii condiționalităților europene, ceea ce înseamnă că, în toate premisele, ca proiectul de lege, dacă își păstrează actualul conținut, actuala formă, să treacă de controlul Curții Constituționale”, a precizat Tudorel Toader.

El a arătat că referințele Curții la echitate și contextul economic pot fi interpretate ca elemente care confirmă compatibilitatea proiectului cu principiile constituționale, cu condiția respectării criteriilor de proporționalitate.

Totodată, fostul ministru a subliniat că, în forma sa actuală, proiectul urmărește să mențină un echilibru între drepturile magistraților și cerințele impuse de Uniunea Europeană.

Declarațiile lui Tudorel Toader intervin într-un context marcat de presiune asupra Guvernului, care trebuie să finalizeze reforma pensiilor speciale până la sfârșitul lunii noiembrie. Măsura face parte din angajamentele asumate de România în cadrul PNRR, iar nerespectarea termenului ar putea duce la blocarea unor fonduri europene importante.

Executivul trebuie să transmită Comisiei Europene dovezi clare privind adoptarea și implementarea reformei pentru a accesa tranșa următoare de finanțare. Potrivit estimărilor oficiale, o eventuală întârziere ar putea duce la pierderea a peste 230 de milioane de euro, sumă ce reprezintă o parte semnificativă din alocările destinate susținerii reformelor structurale.

Astfel, declarațiile lui Tudorel Toader aduc în atenție o perspectivă de natură tehnico-juridică asupra modului în care Guvernul poate încheia una dintre cele mai complexe reforme prevăzute în PNRR, fără întârzieri suplimentare și fără riscuri majore de neconstituționalitate.