Prețurile la carburanți au rămas stabile vineri, 27 februarie 2026, comparativ cu ziua precedentă.

Un litru de benzină standard se menține între 7,89 și 8,04 lei, iar benzina premium costă între 8,47 și 8,76 lei pe litru. Stabilitatea acestor prețuri reflectă echilibrul temporar al pieței locale, influențată de cotațiile internaționale ale petrolului și de fluctuațiile cursului valutar.

Pentru motorina standard, prețul variază între 8,21 și 8,32 lei/litru, iar motorina premium între 8,57 și 8,87 lei/litru. În cazul GPL, prețul se menține între 3,90 și 3,96 lei/litru. Această stabilitate oferă șoferilor certitudine în gestionarea cheltuielilor cu carburantul.

Șoferii din România pot profita de reduceri la carburanți SOCAR în weekendul 28 februarie – 1 martie, o oportunitate de a economisi bani la alimentarea mașinii. În această perioadă, compania aplică 10 bani/litru pentru carburanții standard și 20 bani/litru pentru carburanții superiori, fără limită de cantitate.

Promoția este disponibilă în 82 de stații SOCAR din România și poate fi accesată prin intermediul aplicației SOCAR FUEL UP (fuelup.socar.ro). Lista completă a stațiilor participante este disponibilă online, facilitând planificarea alimentării înainte de weekend.

”SOCAR monitorizează constant aceste evoluții și adaptează politica de preț într-un mod responsabil și transparent, iar, atunci când condițiile de piață permit, transferă către clienți beneficiile generate. Reducerea aplicată în ultimul weekend din februarie reprezintă un sprijin concret pentru șoferi, într-o perioadă în care costurile de mobilitate rămân un element important în bugetele gospodăriilor. SOCAR își reafirmă angajamentul de a menține o politică de preț aliniată la evoluțiile pieței internaționale, acționând cu responsabilitate față de clienți și parteneri, și continuând să investească în servicii de calitate și în dezvoltarea rețelei sale din România”, arată compania.

Prețul la pompă este influențat de cotațiile internaționale ale țițeiului, de prețul produselor petroliere finite (Platts) și de fluctuațiile cursului valutar, mai ales USD/RON.

Ajustările recente ale SOCAR reflectă aceste dinamici externe, iar compania monitorizează constant piața pentru a oferi clienților prețuri corecte și transparente.