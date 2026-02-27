Obligația care îi vizează pe operatorii din domeniul alcoolului, tutunului și produselor energetice a fost introdusă printr-o ordonanță de urgență care modifică și completează legislația existentă.

Printre cei vizați se numără operatorii care dețin autorizații de antrepozite fiscale, destinatari înregistrați, expeditori înregistrați și importatori autorizați. De asemenea, operatorii economici cu atestate pentru distribuția și comercializarea angro a băuturilor alcoolice, tutunului prelucrat și produselor energetice – inclusiv benzină, motorină, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat și biocombustibili – trebuie să solicite reautorizarea sau reînregistrarea, după caz.

Guvernul a stabilit termenul limită pentru această reautorizare sau reînregistrare inclusiv până la data de 31 mai 2026. Măsura urmărește să asigure conformitatea operatorilor economici cu cadrul legal actualizat și să mențină controlul asupra sectorului produselor accizabile.

„Începând cu data de 31 martie 2026 şi cel târziu până la data de 31 mai 2026 inclusiv, operatorii economici care deţin autorizaţii de antrepozite fiscale, destinatari înregistraţi, expeditori înregistraţi, importatori autorizaţi, precum şi operatorii economici care deţin atestate de distribuţie şi comercializare angro băuturi alcoolice, tutun prelucrat şi produse energetice – benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat şi biocombustibili – vor avea obligaţia de a solicita din nou autorizarea sau înregistrarea, după caz”, a transmis Guvernul azi, 27 februarie.

Amintim că patronatul producătorilor de băuturi alcoolice a acuzat Guvernul că în 2025 au dispărut aproximativ 7 milioane de sticle de băuturi spirtoase ca urmare a taxelor impuse.

Spirits România, asociația care reprezintă principalii producători și importatori de alcool spirtoase din România, arată că totalul de alcool accizat a scăzut cu 7% față de 2024, echivalentul a aproape 7 milioane de sticle de 700 ml (40% alcool). Această reducere a generat încasări bugetare mai mici cu circa 154 de milioane de lei comparativ cu nivelul prognozat de industrie, în contextul creșterii accizelor în 2025.

Scăderea indică o migrare accelerată a consumului către piața neagră, cauzată de majorarea accizei cu aproximativ 15% în 2025. Noua majorare de 10% aplicată de la 1 ianuarie 2026 va amplifica acest fenomen, iar comparativ cu 2024, consumatorii plătesc cu 4,13 lei mai mult în taxe pentru fiecare sticlă de 700 ml, o creștere de 26% în doar 13 luni. Aceasta are efecte directe asupra veniturilor bugetare și asupra siguranței consumatorilor.

„Această scădere reflectă o migrare accelerată a consumului de alcool către piața neagră, pe fondul majorării accizei cu aproximativ 15% în 2025 față de 2024. Noua creștere a accizelor de 10% de la 1 ianuarie 2026 va amplifica acest fenomen. Față de 2024, consumatorii plătesc 4,13 lei în extra taxe pentru fiecare sticlă de băutură spirtoasă de 700 ml, un salt periculos de 26% în numai 13 luni. Efectele directe asupra veniturilor bugetare și a siguranței consumatorilor sunt considerabile, după cum am prognozat încă de anul trecut”, a avertizat Florin Rădulescu, președintele Spirits România.

Spirits România avertizează că încasările mai mari din accize în noiembrie și decembrie 2025 nu trebuie considerate un succes al politicii fiscale, fiind rezultatul stocării anticipate realizate de producători și distribuitori înainte de majorarea de 10% pentru 2026. Ca urmare, achizițiile din primul trimestru 2026 vor fi afectate, ceea ce va duce la scăderea semnificativă a încasărilor reale din accize în perioada următoare.