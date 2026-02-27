Guvernul Bolojan a stabilit că persoanele cu handicap grav care dețin sau dețin împreună cu alte persoane locuința în care stau vor beneficia de o reducere de 50% a impozitului pe clădire. Aceeași reducere se aplică și reprezentanților legali cât timp au în îngrijire persoane cu handicap grav. Pentru persoanele cu handicap accentuat și pentru reprezentanții lor legali s-a decis acordarea unei reduceri de 25% din impozit.

Autoritățile au precizat că reducerea se aplică întregii locuințe atunci când aceasta este deținută împreună cu soțul sau soția, însă nu se acordă pentru partea din imobil care aparține altor persoane. S-a arătat că beneficiul fiscal se acordă pe baza documentelor justificative valabile la finalul anului fiscal anterior, iar pentru cei care depun actele ulterior, reducerea începe din luna următoare depunerii lor.

Executivul a explicat și modul în care se calculează impozitul pentru clădirile vechi. Valoarea impozabilă a unei clădiri va fi redusă în funcție de anul construcției: clădirile cu o vechime între 50 și 100 de ani vor avea o reducere de 15%, iar cele mai vechi de 100 de ani vor beneficia de o reducere de 25%. S-a precizat că, dacă o clădire este renovată major, anul construcției va fi considerat anul finalizării lucrărilor, cu condiția ca intervențiile să fie complexe și să includă lucrări importante la structura de rezistență și modernizare, iar valoarea clădirii să crească cu cel puțin 50% față de cea inițială.

Autoritățile române au decis ca aceleași reduceri acordate pentru locuință să fie aplicate și terenului aferent acesteia. Astfel, impozitul pe teren va fi redus cu 50% pentru persoanele cu handicap grav și cu 25% pentru persoanele cu handicap accentuat sau pentru reprezentanții lor legali, pe perioada în care acestea se află în îngrijire. Reducerea se acordă doar pentru partea de teren deținută de persoanele eligibile și se aplică pe baza documentelor justificative depuse la administrația fiscală locală.

În ceea ce privește mijloacele de transport, Guvernul Bolojan a arătat că persoanele cu handicap grav vor beneficia de o reducere de 50% a impozitului pentru un singur autovehicul cu capacitate cilindrică sub 2000 cmc, ales de contribuabil. Pentru persoanele cu handicap accentuat reducerea stabilită este de 25%, tot pentru un singur vehicul. Aplicarea reducerii se face, la fel ca în celelalte cazuri, pe baza documentelor valabile la finalul anului anterior sau din luna următoare depunerii acestora.

Pentru anul 2026, autoritățile locale au primit posibilitatea de a reveni asupra hotărârilor prin care au stabilit cote suplimentare la impozitele și taxele locale. Guvernul Bolojan a explicat că aceste cote pot fi reduse în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a ordonanței de urgență.

S-a stabilit și că persoanele care au plătit impozite sau taxe locale mai mari decât cele rezultate după aplicarea noilor reguli vor avea sumele regularizate. Autoritățile au arătat că banii plătiți în plus vor fi fie folosiți pentru alte obligații fiscale, fie restituiți contribuabililor, conform legii.

Într-o prevedere separată, Guvernul a autorizat, pentru anul 2026, finanțarea urgentă a unor lucrări la stația de tratare a apei Cerbureni din municipiul Curtea de Argeș, înainte de aprobarea bugetului local. Executivul a explicat că măsura este necesară pentru prevenirea unor probleme care ar putea afecta sănătatea populației, iar investiția va trebui ulterior inclusă oficial în programul de investiții publice al municipiului.

Totodată, au fost modificate unele termene dintr-o ordonanță anterioară privind Codul Fiscal. Autoritățile au precizat că anumite prevederi fiscale vor intra în vigoare la 31 martie 2026. Operatorii economici autorizați să depoziteze, importe sau comercializeze produse precum băuturi alcoolice, tutun și produse energetice vor avea obligația de a solicita din nou autorizarea sau înregistrarea în perioada 31 martie – 31 mai 2026.

La articolul 456, după alineatul (24) se introduc patru noi alineate, alin. (25)-(28), cu următorul cuprins:

„(25) În cazul clădirii folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav şi, respectiv a reprezentanţilor legali, pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere şi întreţinere persoane cu handicap grav, impozitul se reduce cu 50%. (26) În cazul clădirii folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap accentuat şi, respectiv a reprezentanţilor legali, pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere şi întreţinere persoane cu handicap accentuat, impozitul se reduce cu 25%. (27) Reducerea prevăzută la alin. (25) și (26) se acordă pentru întreaga clădire de domiciliu deţinută în comun cu soţul sau soţia, pentru clădirile aflate în proprietatea persoanelor prevăzute la alin. (25) și (26). În situaţia în care o cotă-parte din clădirea de domiciliu aparţine unor terţi, reducerea nu se acordă pentru cota-parte deţinută de aceşti terţi. (28) Reducerea de la plata impozitului pe clădiri, stabilită conform alin. (25) și (26), se aplică pe baza documentelor justificative valabile la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior și, respectiv, în funcție de luna în care acestea au fost depuse la organul fiscal local în cazul celor care nu au beneficiat de scutire în anul fiscal anterior, începând cu luna următoare.”

2. La articolul 457, după alineatul (6) se introduc două noi alineate, alin. (61) și alin. (62) cu următorul cuprins:

„(61) Valoarea impozabilă a clădirii, determinată în urma aplicării prevederilor alin. (1) – (6), se reduce în funcţie de anul terminării acesteia, după cum urmează: a) cu 15%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 de ani şi 100 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă; b) cu 25 %, pentru clădirea care are o vechime de peste 100 de ani, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă. (62) În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de renovare majoră, din punct de vedere fiscal, anul terminării se actualizează, astfel că acesta se consideră ca fiind cel în care a fost efectuată recepția la terminarea lucrărilor. Renovarea majoră reprezintă acțiunea complexă care cuprinde obligatoriu lucrări de intervenție la structura de rezistență a clădirii, pentru asigurarea cerinței fundamentale de rezistență mecanică şi stabilitate, prin acțiuni de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, precum şi, după caz, alte lucrări de intervenție pentru menținerea, pe întreaga durată de exploatare a clădirii, a celorlalte cerințe fundamentale aplicabile construcțiilor, conform legii, vizând, în principal, creșterea performanței energetice şi a calității arhitectural-ambientale şi funcționale a clădirii. Anul terminării se actualizează în condiţiile în care, la terminarea lucrărilor de renovare majoră, valoarea clădirii crește cu cel puțin 50% față de valoarea acesteia la data începerii executării lucrărilor.”

La articolul 464, după alineatul (24) se introduc patru noi alineate, alin. (25)-(28), cu următorul cuprins:

„(25) În cazul terenului aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav şi, respectiv a reprezentanţilor legali, pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere şi întreţinere persoane cu handicap grav, impozitul se reduce cu 50%. (26) În cazul terenului aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap accentuat şi, respectiv a reprezentanţilor legali, pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere şi întreţinere persoane cu handicap accentuat, impozitul se reduce cu 25%. (27) Reducerea prevăzută la alin. (2^5) și (26) se acordă pentru terenul aferent clădirii de domiciliu aflate în proprietatea persoanelor prevăzute la alin. (2^5) și (26), deţinute în comun cu soţul sau soţia. În situaţia în care o cotă-parte din terenul respectiv aparţine unor terţi, reducerea nu se acordă pentru cota-parte deţinută de aceşti terţi. (28) Reducerea de la plata impozitului pe teren, stabilită conform alin. (25) și (26), se aplică pe baza documentelor justificative valabile la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior și, respectiv, în funcție de luna în care acestea au fost depuse la organul fiscal local în cazul celor care nu au beneficiat de scutire în anul fiscal anterior, începând cu luna următoare.”

La articolul 469, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alin. (21)-(23), cu următorul cuprins:

„(21) În cazul mijloacelor de transport cu capacitate cilindrică mai mică de 2000 cmc aflate în proprietatea persoanelor cu handicap grav şi, respectiv a reprezentanţilor legali, pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere şi întreţinere persoane cu handicap grav, impozitul se reduce cu 50%, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului. (22) În cazul mijloacelor de transport cu capacitate cilindrică mai mică de 2000 cmc aflate în proprietatea persoanelor cu handicap accentuat şi, respectiv a reprezentanţilor legali, pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere şi întreţinere persoane cu handicap accentuat, impozitul se reduce cu 25%, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului. (23) Reducerea de la plata impozitului pe mijloacele de transport, stabilită conform alin. (21) și (22), se aplică pe baza documentelor justificative valabile la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior și, respectiv, în funcție de luna în care acestea au fost depuse la organul fiscal local în cazul celor care nu au beneficiat de scutire în anul fiscal anterior, începând cu luna următoare.”

Art. VIII

Pentru anul 2026, autoritățile deliberative ale administraţiei publice locale pot reveni asupra hotărârilor prin care s-au stabilit cotele adiţionale la impozitele şi taxele locale prevăzute în Titlul IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgență, în sensul reducerii acestora. Art. IX

Impozitele şi taxele locale plătite în cuantum mai mare de contribuabilii care intră sub incidența art. VII și art. VIII se regularizează în condiţiile prezentei ordonanţe de urgență, sumele respective urmând să fie considerate în contul obligaţiilor fiscale restante ori următoare sau să fie restituite celor îndreptăţiţi, conform reglementărilor legale în vigoare.

Art. X

(1) În anul 2026, până la aprobarea bugetului local al Municipiului Curtea de Argeș, județul Argeș, prin derogare de la prevederile art. 4 alin. (3), art.14 alin. (4) și art. 40 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, pentru soluționarea situației de urgență de natură a afecta sănătatea populației, se autorizează ordonatorul principal de credite să aprobe finanțarea de obiective de investiții noi, inclusiv să încheie angajamente legale și să efectueze plăți, pentru reabilitarea filtrelor de nisip și a instalatiei hidraulice din galeria edilitară a filtrelor aferente Stației de tratare a apei Cerbureni.

(2) Ordonatorul principal de credite al bugetului local al Municipiului Curtea de Argeș are obligația includerii obiectivelor de investiții prevăzute la alin. (1) în programul de investiții publice pentru anul 2026, cu reflectarea valorilor aferente. Art. XI

Articolul II alineatul (3) și articolul V alineatul (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 89/2025 pentru modificarea și completarea Legii 227/2015 privind Codul fiscal, reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, se modifică după cum urmează: