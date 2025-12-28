Specialiştii în siguranță rutieră atrag atenția că tehnologia complexă a sistemelor hibride şi greutatea mai mare a acestora pot contribui la o creştere a numărului de incidente grave în care sunt implicate aceste vehicule.

Statisticile analizate arată că, deşi maşinile hibride sunt apreciate pentru eficienţa consumului şi emisiile reduse, ele pot prezenta pericole specifice în caz de coliziuni. Bateriile extinse şi motorul electric, combinate cu motorul termic, sunt factori care pot face vehiculul mai greu de controlat, iar în caz de accidente pot exista riscuri sporite asociate cu incendiile sau curentul electric puternic din sistem.

Deşi incendiile declanşate de baterii nu sunt frecvente, specialiştii avertizează că această combinaţie de sisteme poate necesita echipamente speciale şi instruire specifică pentru intervenţia salvatorilor în urma unui accident, iar nivelul de pericol poate fi perceput ca fiind mai ridicat decât la maşinile cu motoare tradiţionale.

Pe plan internaţional, unele cercetări sugerează că maşinile hibride şi electrice pot fi implicate mai des în anumite tipuri de accidente comparativ cu autoturismele convenţionale.

O analiză publicată în Journal of Epidemiology and Community Health arată că autovehiculele electrice sau hibride au avut o frecvenţă mai mare de accidente cu pietoni în mediul urban decât maşinile pe benzină sau motorină, posibil din cauza zgomotului mai redus pe care îl produc acestea, ceea ce poate face detecția mai dificilă pentru pietoni.

Aceste rezultate nu indică neapărat că hibridele sunt „periculoase în mod inerent”, spun cercetătorii, însă sugerează că modul în care sunt folosite şi contextul în care se conduc joacă un rol semnificativ.

Proprietarii de vehicule hibride pot beneficia de instruire suplimentară privind eventualele riscuri şi de adaptări ale tehnologiilor de avertizare audio pentru a crește siguranţa în trafic.

Hibridizarea maşinilor a fost promovată drept soluţie intermediară pentru reducerea emisiilor poluante şi îmbunătăţirea eficienţei energetice, iar mulţi şoferi apreciază aceste avantaje.

Cu toate acestea, datele privind implicarea mai frecventă în accidente grave sau riscurile specifice ale tehnologiilor hibride au generat discuţii în comunitatea auto şi în rândul autorităţilor de siguranţă rutieră.

Experții în domeniu recomandă conducătorilor auto să fie conștienți de modul în care aceste sisteme funcționează și să acorde o atenție sporită în traficul urban, unde accidentele cu pietoni sunt mult mai probabile.

În plus, pentru salvatori și personalul de urgență, instruirea în manipularea vehiculelor hibride rămâne o prioritate, în contextul în care tehnologia electrică poate prezenta provocări diferite față de cele ale maşinilor cu motoare clasice.