Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a transmis Ministerului Justiției un set de propuneri legislative care vizează degrevarea instanțelor de judecată. Printre acestea se află și o modificare cu impact major asupra șoferilor sancționați în trafic.

Inițiativa prevede ca șoferii cărora li s-a suspendat permisul de conducere și contestă măsura în instanță să nu mai beneficieze de dreptul de a conduce până la pronunțarea definitivă a hotărârii.

În prezent, legislația permite restituirea permisului pe durata procesului, în anumite condiții, ceea ce face ca mulți conducători auto să rămână la volan până la soluționarea cauzei.

Judecătorii susțin că un număr semnificativ de dosare civile aflate pe rolul instanțelor este generat de contestarea amenzilor rutiere și a suspendărilor de permis.

Potrivit CSM, există situații în care șoferii depun contestații exclusiv pentru a amâna efectele sancțiunii, fără a avea argumente juridice solide. În multe cazuri, spun magistrații, ulterior se constată că măsurile dispuse de poliție au fost legale.

Prin eliminarea posibilității de a conduce pe durata procesului, CSM consideră că astfel de acțiuni „strategice” ar deveni mai puțin atractive.

Scopul declarat este reducerea volumului de cauze repetitive și eliberarea resurselor instanțelor pentru dosare mai complexe.

Propunerea nu îi vizează doar pe șoferii care contestă sancțiuni aplicate corect, ci și pe cei care reușesc să demonstreze în instanță că suspendarea permisului a fost dispusă eronat.

În cazul adoptării modificării, aceștia:

-nu ar mai putea conduce până la finalizarea definitivă a procesului

-ar suporta restricții chiar dacă ulterior obțin anularea sancțiunii

În practică, durata unui astfel de litigiu poate ajunge la unu sau chiar doi ani, în funcție de complexitatea cauzei și de încărcarea instanțelor.

Pentru șoferii profesioniști sau pentru cei care depind de permis în activitatea zilnică, efectele pot fi considerabile.

Situația este complicată și în prezent pentru conducătorii auto care obțin anularea sancțiunilor.

După pronunțarea hotărârii, aceștia sunt adesea nevoiți să inițieze o nouă acțiune în instanță pentru recuperarea prejudiciilor suferite. De exemplu, dacă suspendarea permisului le-a afectat activitatea profesională, despăgubirile trebuie cerute separat.

Criticii propunerii atrag atenția că noua regulă ar putea amplifica astfel de situații și ar putea genera litigii suplimentare împotriva statului.

Reprezentanții poliției rutiere privesc inițiativa cu rezerve. În opinia acestora, interdicția totală de a conduce pe durata procesului ar putea determina mai mulți șoferi să conteste sancțiunile.

Argumentul este că, în lipsa permisului, conducătorii auto ar avea un interes și mai mare să deschidă acțiuni în instanță, inclusiv pentru suspendări temporare sau pentru solicitarea de despăgubiri.

Astfel, măsura gândită pentru reducerea dosarelor ar putea avea efect invers.

Statisticile arată că procesele privind:

-anularea proceselor-verbale de contravenție

-contestarea suspendării permisului

-cereri de despăgubiri

-reprezintă o parte semnificativă din volumul de activitate al secțiilor civile.

CSM consideră că modificarea regulilor ar contribui la limitarea contestațiilor formulate strict pentru tergiversare.

Inițiativa creează o linie clară de dezbatere.

Susținătorii propunerii afirmă că:

– se vor reduce contestațiile abuzive

– sancțiunile vor produce efecte imediate

– instanțele vor fi degrevate

Criticii atrag atenția că:

– șoferii sancționați eronat vor fi afectați

– restricțiile pot dura ani de zile

– pot apărea noi litigii și cereri de despăgubiri