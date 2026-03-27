Într-un interviu acordat publicației The Economist, șefa BCE a explicat că impactul real al crizei nu este încă pe deplin înțeles și că optimismul actual al piețelor ar putea fi înșelător.

Potrivit explicațiilor oferite de Christine Lagarde, situația actuală nu reprezintă o criză obișnuită, ci un șoc profund, cu efecte care probabil vor depăși ceea ce ne putem imagina în prezent. Capacitatea de extracție, rafinare și distribuție a resurselor critice a fost serios afectată, iar refacerea acestora nu se poate realiza în câteva luni, ci ar putea dura ani de zile. Lagarde avertizează că revenirea la normal nu va fi rapidă, iar consecințele se vor întinde pe termen lung, afectând industrii și lanțuri de aprovizionare globale.

„Ne confruntăm cu un șoc, în adevăratul sens al cuvântului, cu efecte care probabil vor depăși ceea ce ne putem imagina în acest moment. Poate că piețele sunt acum determinate să rămână optimiste, în speranța că un scenariu pozitiv se va materializa și că ne vom întoarce la normal într-un timp relativ scurt. Dar asta nu este ceea ce ne spun experții, în ceea ce privește capacitatea de extracție, rafinare și distribuție. Pentru că deja prea multe au fost distruse și nici nu se poate pune problema să poată fi refăcute în luni de zile, iar cei mai mulți vorbesc de fapt de ani de zile”, a explicat Lagarde.

Un punct central al analizei sale se referă la materiile prime esențiale pentru industrie și vulnerabilitatea lanțurilor de aprovizionare. Ea a dat exemplul heliului, produs în mare parte de Qatar, care este crucial pentru fabricarea microcipurilor, evidențiind cât de repede pot apărea blocaje în industrii strategice, mai ales în tehnologie. Această dependență arată fragilitatea piețelor globale și riscurile asociate unei aprovizionări insuficiente sau întârziate.

„Ceea ce cred eu că s-ar putea de asemenea întâmpla este că oamenii vor începe să înțeleagă situația gradual, pe măsură ce află faptele și datele, consecințele asupra lanțurilor de aprovizionare, despre ce materii prime vorbim și care sunt critice pentru anumite produse”, susține Lagarde.

Lagarde a mai explicat că efectele reale ale crizei vor deveni vizibile treptat, „zi cu zi”, pe măsură ce datele și informațiile despre impactul asupra lanțurilor de aprovizionare și materiilor prime vor fi clarificate. Fără această înțelegere graduală, este dificil de anticipat efectele în lanț asupra economiei, inclusiv majorarea costului microcipurilor sau alte perturbări în industriile cheie. Ea a subliniat că această criză va fi una în care consecințele reale vor fi înțelese punct cu punct și vor afecta diferit țările și mărfurile, iar industria și economia globală vor resimți aceste efecte pe termen lung.