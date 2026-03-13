Autoritățile din Timișoara caută soluții pentru creșterea siguranței în trafic și testează noi sisteme de monitorizare. Șoferii care încalcă regulile vor fi sancționați, deoarece camerele de supraveghere instalate în oraș vor fi conectate la sistemul E-sigur, capabil să identifice atât numărul de înmatriculare, cât și persoana aflată la volan.

Pe două dintre principalele bulevarde ale orașului au fost deja montate aceste camere, care, odată integrate în sistem, vor aplica amenzi automată șoferilor care trec pe roșu sau comit alte abateri, similar cu practicile întâlnite în multe țări europene. În prezent, în zece intersecții din Timișoara se înregistrează aproximativ 20.000 de traversări pe roșu lunar, iar de la începutul anului au avut loc peste 70 de accidente soldate cu victime.

Aceste măsuri vin ca răspuns la nevoia de reducere a accidentelor și a încălcărilor regulilor de circulație, autoritățile urmărind să asigure un trafic mai sigur pentru toți participanții la trafic, conform celor de la „Pro TV”.

„Într-o primă fază vor detecta viteza, dar cu siguranță am vrea ca acest sistem să îl extindem și la treceri pe roșu”, a declarat viceprimarul Timișoarei pentru „Pro TV”. „Cu siguranță aceste camere vor avea un rol de disciplinare a participanților de trafic și de temperare a șoferilor care nu respectă limita de viteză, iar pe termen lung va scădea numărul de accidente”, a adăugat un specialist în conducere defensivă.

În Apahida, județul Cluj, pe o șosea se testează un sistem inovator de partajare a benzilor, destinat creșterii siguranței bicicliștilor. Cei care circulă pe două roți folosesc benzi special marcate, iar șoferii au la dispoziție o singură bandă, fiind obligați să respecte limita de viteză de 30 km/h.

Vehiculele se pot deplasa pe partea lor pentru a-și face loc, însă trebuie să intre pe banda dedicată bicicletelor atunci când este necesar. În același timp, șoferii sunt obligați să acorde prioritate bicicliștilor, așteptându-și rândul fără să blocheze sau să perturbe circulația acestora. Sistemul urmărește astfel să asigure un trafic mai sigur și mai fluid, protejând bicicliștii în timp ce autovehiculele își păstrează un ritm controlat.

„În funcție de ce se va întâmpla în decurs a 6 luni și dacă va fi nevoie voi apela și la camere inteligente”, a punctat primarul din Apahida, potrivit sursei citate anterior.

În urmă cu câteva zile, un accident grav a avut loc în Timișoara, în care un copil de 11 ani, care se îndrepta spre școală, a fost lovit pe trecerea de pietoni. Băiatul a suferit răni severe și a fost transportat la spital în stare de inconștiență. Mașina implicată în accident era condusă de o femeie de 45 de ani, care, conform primelor informații, a trecut pe culoarea roșie a semaforului într-o intersecție.

În urma accidentului, a fost rănit și un bărbat de 50 de ani, tot pieton, care traversa strada regulamentar și a fost dus la spital pentru îngrijiri medicale. Atât copilul, cât și bărbatul respectau regulile de circulație în momentul impactului.

Șoferița a rămas fără permis și este cercetată penal pentru vătămare corporală din culpă, în urma evenimentului tragic.