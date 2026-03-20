„Corect este să ne dăm seama şi să avem curajul să recunoaştem că toţi pensionarii o duc greu. (…) Nu există politician responsabil care să nu-şi dea seama că nu e vorba doar despre pensionarii cu venituri mici aici, e vorba de drepturile tuturor pensionarilor. Îl cunosc pe premier, îl cunosc pe ministrul Finanţelor, îmi cunosc colegii din Guvern şi ştiu că ceea ce îşi propun să facă este să reducă deficitul la bugetul de pensii, care nu poate fi în acest moment sustenabil doar aşa cum este şi este alimentat de transferul de la bugetul de stat, tocmai pentru că nu sunt fonduri suficiente. Această inflaţie trebuie rezolvată prin nişte măsuri corecte pentru economie şi vreau să sper şi să cred că acest Guvern îşi asumă să facă exact ceea ce este corect pentru fiecare pensionar ca să se poată ajunge la un buget sustenabil în pilonul 1. Iar eu fac apel la toţi din generaţia noastră şi ţineţi minte ce vă spun – trebuie să ne uităm cu mai mare atenţie la toate formele de economisire la pilonul 2, la pilonul 3 şi, sper, în curând, la pilonul 4. Aceasta înseamnă civilizaţie, ca în completarea pensiei din pilonul 1 să ai şi alte mecanisme pe care statul să ţi le explice şi să poţi profita de ele”, a spus aceasta, în plenul reunit al Camerei Deputaţilor şi Senatului.

„Ca în România bugetul de pensii şi pensionarii să fie respectaţi, orice Guvern care vrea binele acestei ţări trebuie să încurajeze munca. Câtă vreme încercăm prin diferite scheme să încurajăm nemunca sau să încurajăm un sistem de voucherizare care se va duce înspre a descuraja pe cei care au tras toată viaţa, aşa ceva este nesănătos pentru România. (…) Orice Guvern cu valori de dreapta, în care eu cred cu tărie, va face ceea ce este corect pentru această ţară, şi anume cât mai mulţi oameni în economie, cât mai multe investiţii care să asigure locuri de muncă, joburi bine plătite, cu oameni bine pregătiţi în economie, ceea ce înseamnă contribuţii în buget, adică pensii corecte pentru toţi pensionarii care au muncit”, a transmis parlamentarul USR.

În intervenția sa, Violeta Alexandru a mai afirmat că inflația nu a fost generată de actualul Guvern, dar are un impact direct asupra veniturilor pensionarilor. Ea a explicat că scumpirile reduc puterea de cumpărare și influențează nivelul de trai.

Fostul ministru al Muncii a adus în discuție și procesul de recalculare a pensiilor, despre care a spus că nu este finalizat. Ea a indicat că situația nu ține de cadrul legal, ci de modul în care sunt gestionate lucrurile la nivel administrativ.

De asemenea, Violeta Alexandru a făcut referire la pensionarii care au lucrat în acord global sau în condiții speciale, inclusiv în weekenduri, arătând că pentru aceștia este necesară recunoașterea contribuțiilor realizate. Ea a transmis că statul a beneficiat de aceste contribuții și că este important ca drepturile acestora să fie reflectate în pensii.