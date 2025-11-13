Potrivit sindicatelor, măsurile de reducere a drepturilor salariale aplicate în 2025 generează economii de aproximativ 1,3 miliarde de lei, ceea ce reprezintă mai puțin de jumătate de procent din totalul cheltuielilor de personal de 89,8 miliarde de lei.

În opinia acestora, impactul asupra bugetului este neglijabil, însă efectele asupra angajaților din Parlament sunt devastatoare, mai ales după valurile de concedieri începute în perioada conducerii lui Ilie Bolojan la Senat. Reducerile de personal au condus la creșterea volumului de muncă, generând frustrare și demotivare.

Sindicatele subliniază că salariații din structura legislativă reprezintă o categorie puternic afectată, cu salarii sub media sistemului bugetar, în ciuda complexității și responsabilităților activității desfășurate. Creșterile continue ale prețurilor la utilități, alimente și servicii, combinate cu diminuarea veniturilor, au condus la scăderea nivelului de trai și la afectarea moralului și performanței angajaților. În opinia sindicatelor, reducerea veniturilor celor care muncesc într-o instituție esențială pentru funcționarea democrației reprezintă un pas înapoi pentru întreaga societate.

„Cifrele vorbesc singure: Din totalul de 89,8 miliarde lei cheltuieli de personal, măsurile de reducere a drepturilor salariale aplicate în 2025 aduc economii de doar aproximativ 1,3 miliarde lei. Cu alte cuvinte, mai puţin de o jumătate de procent din cheltuielile totale de personal – o economie nesemnificativă pentru buget, dar profund resimţită de oameni”, au transmis sindicatele care îi reprezintă pe funcţionarii publici, personalul contractual şi şoferii din Senat şi pe angajaţii de la Camera Deputaţilor.

Reprezentanții angajaților consideră că problemele bugetare nu pot fi rezolvate prin sacrificarea celor mai vulnerabili și că soluția ar trebui să vină prin reforme de sus în jos, acolo unde risipa și ineficiența sunt reale.

Aceștia propun măsuri economice substanțiale, care să contribuie la stabilitatea bugetară și la relansarea economică, printre care combaterea eficientă a marilor rețele de evaziune fiscală, sprijinirea firmelor mici, revizuirea scutirilor și privilegiilor fiscale nejustificate, digitalizarea completă a ANAF și reformarea sistemului de achiziții publice pentru eliminarea risipei și creșterea transparenței.

„După valurile de disponibilizări iniţiate în perioada mandatului lui Ilie Bolojan, resursele umane au fost considerabil reduse, iar sarcinile de serviciu au crescut, generând frustrare şi demotivare. Creşterile constante ale preţurilor la utilităţi, alimente şi servicii, coroborate cu diminuarea veniturilor, au dus la o scădere vizibilă a nivelului de trai, afectând moralul şi performanţa angajaţilor unei instituţii esenţiale pentru funcţionarea democraţiei (…). Reducerea veniturilor celor care muncesc nu este o soluţie, ci un pas înapoi pentru întreaga societate. Un efect insignifiant pentru bugetul de stat, dar devastator pentru oamenii care trăiesc din aceste venituri. Problemele bugetare nu se rezolvă prin sacrificarea celor mai vulnerabili, ci prin curajul de a reforma cu adevărat – de sus în jos – acolo unde risipa şi ineficienţa chiar contează”, au subliniat sindicaliştii.

Sindicatele cer Guvernului să înlocuiască măsurile contabile temporare cu politici economice coerente, menite să genereze creștere reală, în loc de austeritate fără rezultat. Potrivit acestora, doar printr-o reformă structurală și prin luarea deciziilor acolo unde impactul este cu adevărat semnificativ poate fi asigurată o gestionare eficientă a fondurilor publice și protecția angajaților care contribuie la buna funcționare a statului.