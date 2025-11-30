Vicepremierul Tanczos Barna a discutat sâmbătă, în emisiunea „La cină” de la Digi24, despre limitele sincerității în politica românească, explicând că în spațiul public este necesar un echilibru între deschidere și responsabilitatea pe care o implică funcția publică.

El a subliniat că un ministru trebuie să fie atent la modul în care comunică, deoarece o singură afirmație poate genera reacții importante în societate și în economie.

Oficialul a oferit la Digi24 ca exemplu experiența sa de la Ministerul Agriculturii, unde a învățat că un ministru nu poate comenta liber starea recoltei de grâu.

Tanczos Barna a arătat că, dacă ar transmite public că recolta este foarte bună, prețurile ar putea scădea la bursă, iar dacă ar sugera că este slabă, acestea ar crește, ceea ce ar însemna că simpla lui declarație ar putea influența evoluția piețelor.

În opinia sa, acesta este un motiv clar pentru care prudența în comunicare devine obligatorie.

„Trebuie să fie sinceritate şi trebuie să fie cumpătare în comunicare, pentru că un ministru, când vorbeşte, poate să genereze valuri. De exemplu, a fost primul lucru pe care l-am învăţat la Ministerul Agriculturii: că nu poate să vorbească ministrul Agriculturii despre recolta de grâu. Că dacă spune că este foarte bună, scade preţul la bursă. Dacă zice că este recoltă proastă, urcă preţul şi poate să influenţeze doar printr-o propoziţie evoluţia pieţelor. Şi foarte multe alte lucruri. Şi în Ministerul Finanţelor am învăţat că nu trebuie tot timpul spus totul. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să fii sincer”, a explicat vicepremierul.

Tanczos Barna a afirmat pentru că nu se consideră o persoană extrem de calmă și a admis că are o latură autoritară. El a precizat însă că îi place consultarea și că preferă să asculte înainte de a decide.

A amintit, în acest sens, că în perioada în care a condus Ministerul Mediului a lucrat mai bine de doi ani cu echipa găsită la sosirea sa în instituție, fără să schimbe directori, și că a considerat că, lucrând cu „materialul clientului”, a reușit totuși să obțină rezultate foarte bune.

„Cred că sunt şi autoritar. (…). Îmi place să mă consult, îmi place să ascult. Am lucrat în ministere fără să schimb directori. Doi ani jumătate, practic, am lucrat cu echipa pe care am găsit-o, din materialul clientului, şi am făcut performanţă la Ministerul Mediului”, a adăugat Tanczos Barna.

Referindu-se la cât de sinceră poate fi politica românească, vicepremierul a explicat că sinceritatea există dacă și politicianul dorește acest lucru.

Tanczos Barna a relatat că, în urmă cu o lună, un student l-a întrebat dacă este adevărat că politicienii mint, iar el i-ar fi spus că nu minte, deși recunoaște că uneori poate ocoli un răspuns.

Potrivit lui, oamenii nu vor întotdeauna să audă adevărul, iar adesea mesagerul este cel care ajunge să fie ținta criticilor.