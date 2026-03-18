Elevii care susțin această probă pot intra în sălile de examen până cel târziu la ora 08:30, în timp ce testarea începe la ora 09:00. Conform procedurilor stabilite de Ministerul Educației și Cercetării, subiectele sunt distribuite sub formă de broșură, iar candidații pot solicita pagini suplimentare pentru redactarea răspunsurilor.

Pentru rezolvarea subiectelor, elevii au la dispoziție două ore, interval care începe după completarea casetei de identificare de pe lucrare. Deoarece subiectele sunt tipărite sub formă de broșură în care elevii își notează răspunsurile, acestea nu pot fi luate din sala de examen la finalul probei.

Rezultatele obținute la simulare nu vor fi publicate sau afișate în școli. Ministerul Educației a precizat că notele vor fi comunicate individual elevilor în data de 30 martie 2026.

Procedura oficială stabilește și modul în care elevii pot corecta eventualele greșeli făcute în timpul examenului. În cazul itemilor de tip grilă sau al întrebărilor cu răspuns scurt, există instrucțiuni clare.

„La proba de limba şi literatura română şi la proba de limba și literatura maternă, un răspuns încercuit în cadrul itemilor de tip-grilă poate fi corectat prin tăierea cu o linie orizontală şi încercuirea altui răspuns considerat corect. De asemenea, un răspuns care constă în marcarea cu «X» a unei opțiuni poate fi corectat prin tăierea cu o linie orizontală a marcajului «X» şi marcarea cu «X» a răspunsului considerat corect”, au transmis oficialii din Învățământ.

În cazul greșelilor apărute în timpul redactării lucrării, regula este simplă: răspunsul greșit trebuie tăiat cu o linie orizontală, iar alături se scrie varianta considerată corectă.

Procedura permite și anumite marcaje pe text. Elevii pot face sublinieri folosind creion sau stilou/pix de culoare albastră, iar la exercițiile de sintaxă este permisă delimitarea propozițiilor din frază, fără ca acest lucru să fie considerat semn particular.

Simulările pentru Evaluarea Națională 2026 au început luni, cu proba la Limba și literatura română. Potrivit datelor din sistemul educațional, aproximativ 4.545 de unități de învățământ – adică 97,8% dintre școlile care au nivel gimnazial – au participat la organizarea examenului.

Marți, elevii de clasa a VIII-a au susținut proba la Matematică, unde printre subiectele primite s-a aflat și un exercițiu de geometrie în spațiu care a implicat un tetraedru regulat.

În același timp, sindicatele din învățământ au transmis că peste jumătate dintre profesorii membri de sindicat au decis să nu participe la organizarea simulărilor examenelor naționale din acest an.

După comunicarea notelor, fiecare unitate de învățământ va analiza rezultatele obținute de elevi și va întocmi un raport care va fi transmis inspectoratului școlar.

Școlile care înregistrează rezultate slabe vor fi monitorizate și sprijinite de inspectoratele școlare pentru a îmbunătăți pregătirea elevilor înainte de examenul oficial.

La cererea scrisă a elevului sau a părintelui ori tutorelui legal, notele obținute la simulări pot fi trecute și în catalog.

8 – 12 iunie 2026: Înscrierea la examen

12 iunie 2026: Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a

22 iunie 2026: Limba și literatura română – probă scrisă

24 iunie 2026: Matematică – probă scrisă

26 iunie 2026: Limba și literatura maternă – probă scrisă

1 iulie 2026: Afișarea rezultatelor inițiale până la ora 12:00 și depunerea contestațiilor între orele 14:00 – 18:00

2 – 3 iulie 2026: Continuarea vizualizării lucrărilor și depunerea contestațiilor

4 – 7 iulie 2026: Soluționarea contestațiilor

8 iulie 2026: Afișarea rezultatelor finale

