În Vinerea Mare, Simona Halep a publicat pe rețelele de socializare imagini din atmosfera de sărbătoare, care au arătat o masă încărcată cu bucate tradiționale. Postarea a atras imediat atenția fanilor.

Printre preparatele prezente pe pagina sa de Instagram s-au numărat pasca și ouăle roșii, elemente nelipsite de pe masa de Paște în România. Gestul a atras atenția fanilor, care au remarcat apropierea sportivei de tradițiile românești și modul în care aceasta le respectă an de an.

Chiar dacă în mod obișnuit este atentă la alimentație, această perioadă a reprezentat o excepție de la stilul său obișnuit de viață, în contextul sărbătorilor Pascale.

În aceeași perioadă, Simona Halep a fost implicată și într-un moment cu încărcătură emoțională puternică pentru sportul românesc. Fosta sportivă a participat la priveghiul lui Mircea Lucescu, unde a mers pentru a-i aduce un ultim omagiu.

Evenimentul a avut un impact puternic asupra ei, într-un context în care întreaga comunitate sportivă a resimțit pierderea unei personalități importante. Halep a transmis un mesaj în care a evidențiat cariera și moștenirea lui Mircea Lucescu, subliniind dedicarea, pasiunea și influența acestuia asupra fotbalului.

Fostul lider mondial a vorbit despre impactul pe care Mircea Lucescu l-a avut în sport, descriindu-l ca un simbol al continuității, al muncii constante și al devotamentului față de fotbal. Ea a evidențiat faptul că acesta a rămas implicat în sport până la final, fiind mereu conectat la echipele sale și la pasiunea sa.

Simona Halep a mai subliniat că ceea ce a impresionat-o cel mai mult a fost capacitatea antrenorului de a rămâne dedicat pe tot parcursul vieții sale, fără a se îndepărta de ceea ce iubea. Mesajul său a inclus și gânduri de respect, recunoștință și condoleanțe pentru familia acestuia.