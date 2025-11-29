Volumul, intitulat „Din România, Simona Halep”, este realizat chiar de sportivă și include fotografii selectate din arhiva personală, multe dintre ele preluate direct din telefonul mobil sau din colecțiile celor apropiați.

Albumul va avea peste 300 de pagini și va oferi o perspectivă autentică asupra parcursului celei mai titrate jucătoare de tenis din România. Cititorii vor descoperi momente dintre turnee, cadre alături de familie și prieteni, instantanee din culisele competițiilor, selfie-uri ori secvențe amuzante, toate prezentate fără filtre sau editări excesive, într-o formă sinceră și directă.

Un element deosebit îl reprezintă un capitol realizat integral de Simona Halep, o premieră editorială autohtonă. În acest capitol, sportiva propune propria selecție de imagini reprezentative pentru anii săi de carieră, conform paginii oficiale a albumului, treizecizero.ro.

„Am promis încă o surpriză în ce privește albumul de colecție “Din România, Simona Halep” – povestea în imagini a carierei celei mai valoroase jucătoare de tenis din istoria României. Ei bine, o putem anunța acum: în mod excepțional, unul dintre capitolele albumului este realizat chiar de ea! La propriu. Selecția Simonei din album cuprinde câteva imagini inedite, alese de ea special pentru acest proiect, o selecție făcută direct din telefonul ei sau din telefoanele celor apropiați. Capitolul – o premieră editorială absolută în România – ne oferă astfel o privire candidă în universul Simonei: viața între turnee, selfie-uri, oamenii dragi din jurul ei, familia, colaboratorii apropiați și momente amuzante din timpul anilor ei de carieră. Este un set emoționant, nefiltrat, needitat și cât se poate de imperfect. Și exact combinația asta îl face memorabil, și poate mai prețios decât orice altă imagine din album. Capitolul adaugă încă un motiv pe o listă tot mai lungă de detalii, mai mici sau mai mari, care fac albumul acesta unul despre autenticitate și despre conexiunea dintre ea și fanii ei. Un album de colecționat și de păstrat pentru o viață!”, arată informațiile publicate pe pagina oficială a albumului.

Cei care vor achiziționa albumul vor primi și un exemplar semnat de campioană. Publicația a intrat deja la tipar la Milano, iar procesul de producție este în desfășurare. Lansarea oficială este programată pentru luna decembrie, iar Simona Halep a descris proiectul drept un „cadou special” atât pentru ea, cât și pentru toți cei care au susținut-o de-a lungul carierei sale.