Gigantul modei ultra-rapide Shein va participa la o audiere la Parlamentul European pentru a discuta practicile comerciale ale companiei.

Presiunea asupra Shein a crescut pentru a se întâlni cu factorii de decizie, care sunt îngrijorați de afluxul de colete ieftine pe care îl generează, precum și de presupusele încălcări ale legislației UE și de impactul asupra mediului, mai ales că compania a fost prinsă vânzând păpuși sexuale asemănătoare copiilor în Franța.

Comisia pentru piața internă a Parlamentului a încercat timp de săptămâni să convoace platforma la o audiere, dar fără succes.

Acum, potrivit oficialilor, a fost stabilită în sfârșit data de 27 ianuarie. Șeful Grupului pentru integritate în afaceri al Shein pentru Europa Extinsă, Yinan Zhu, va compărea în fața comisiei.

„Shein răspunde în sfârșit în fața legiuitorilor UE și va compara în fața comisiei IMCO după ce am avut mai multe schimburi de e-mailuri cu ei”, a declarat președintele comisiei, eurodeputata germană Anna Cavazzini.

Într-o scrisoare consultată de Politico.eu, Yinan Zhu și-a confirmat participarea și a solicitat o întâlnire separată cu președinta comisiei.

Zhu a declarat că dorește să discute în detaliu măsurile pe care compania le pune în aplicare pentru a răspunde preocupărilor legiuitorilor.

Obiectivul lui Cavazzini este de a examina platforma.

„Eurodeputații își exercită în sfârșit dreptul de a examina îndeaproape atât eforturile de aplicare a legii ale Comisiei, cât și comportamentul marilor piețe online, în lumina recentelor scandaluri în care a fost implicată Shein”, a declarat ea.

Shein transmite că își dorește un schimb constructiv de opinii, cu ocazia acestei audieri din Parlamentul European.