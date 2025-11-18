Shein, compania asiatică de e-commerce aflată în centrul mai multor controverse, a refuzat să participe la audierea programată pe 18 noiembrie în fața misiunii parlamentare care analizează controlul produselor importate în Franța. Informația, confirmată inițial de Politico, a fost ulterior reconfirmată de companie, care invocă faptul că este implicată în proceduri în desfășurare – inclusiv anchete judiciare – și consideră că participarea la discuțiile parlamentare ar fi prematură în acest context. Conducerea Shein a transmis că este dispusă să reia dialogul odată ce situația juridică va fi clarificată.

Refuzul vine într-un moment tensionat, deoarece platforma se confruntă cu mai multe proceduri legale simultane. Printre acestea se numără o anchetă privind comercializarea unor produse de tip păpuși sexuale cu caracter pedopornografic, declanșarea unei investigații la nivel european privind practicile companiei, precum și suspendarea temporară a platformei până la demonstrarea conformității conținuturilor cu legislația în vigoare.

În același timp, Shein a fost asociată și cu alte nereguli, inclusiv vânzarea de arme din categoria A, aspect menționat public în ultima perioadă.

Un moment-cheie va avea loc pe 26 noiembrie, când tribunalul din Paris va organiza o audiere în regim de urgență referitoare la ancheta penală în curs. În aceeași zi, Shein va trebui să se prezinte din nou în fața parlamentarilor francezi, însă de această dată în baza unei convocări oficiale. Spre deosebire de invitația inițială, pe care compania a ales să o ignore, convocarea a fost emisă de președintele Comisiei pentru Dezvoltare Durabilă a Adunării Naționale și presupune obligativitatea prezenței la o audiere publică.

În cazul unui nou refuz, grupul riscă o amendă de 7.500 de euro. Deși suma este nesemnificativă pentru un gigant global al comerțului online, parlamentarii subliniază importanța simbolică a gestului și caracterul neașteptat al lipsei de cooperare în cadrul unei prime audieri care ar fi fost discretă, nepublică și la care reprezentanții companiei ar fi putut participa însoțiți de avocați sau consilieri.

Raportul final al misiunii parlamentare privind controlul produselor importate în Franța este programat să fie prezentat cu aproximativ două săptămâni înainte de perioada de vârf a cumpărăturilor de sărbători, un moment crucial pentru consumatori și pentru piața e-commerce.