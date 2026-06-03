Amenzi record pentru Shein în Franța. Compania contestă amenzile de 22 de milioane de euro: Considerăm că amenzile sunt în mod vădit disproporționate

Shein se confruntă cu noi sancțiuni în Franța, după o investigație derulată de autoritățile pentru protecția consumatorilor. Platforma de comerț electronic a fost amendată cu aproape 22 de milioane de euro pentru mai multe încălcări ale legislației privind informarea clienților și dreptul de retragere. Compania contestă decizia și susține că nu a fost identificat niciun prejudiciu adus consumatorilor. Măsura vine la un an după o altă sancțiune majoră aplicată grupului în Franța.

Shein a primit două amenzi administrative în valoare totală de aproape 22 de milioane de euro, în urma unei investigații desfășurate de Direcția Generală pentru Concurență, Protecția Consumatorilor și Combaterea Fraudelor (DGCCRF).

Cea mai mare sancțiune, de 16,7 milioane de euro, vizează nereguli legate de confirmarea comenzilor transmise clienților. Potrivit autorităților franceze, unele e-mailuri de confirmare nu includeau informații obligatorii precum prețul comenzii, data achiziției, termenul de livrare, datele de identificare ale vânzătorului sau informațiile referitoare la garanție.

A doua amendă, în valoare de aproximativ 5,8 milioane de euro, a fost aplicată pentru încălcări legate de dreptul de retragere al consumatorilor și pentru lipsa unor informații privind caracteristicile de mediu ale produselor comercializate pe platformă.

Autoritățile au precizat că aceste obligații de informare sunt prevăzute de legislația europeană și franceză privind comerțul electronic și protecția consumatorilor, iar respectarea lor este esențială pentru asigurarea transparenței în relația dintre comercianți și clienți.

Investigația a evidențiat și alte deficiențe care au atras atenția autorităților de reglementare. DGCCRF susține că platforma nu a furnizat în mod corespunzător informații obligatorii privind trasabilitatea produselor textile.

Potrivit organismului de supraveghere, pentru anumite articole nu erau precizate etapele de producție, inclusiv țările în care materialele au fost țesute, vopsite sau transformate în produse finite.

În plus, autoritatea franceză reproșează companiei că nu a informat consumatorii cu privire la prezența microplasticelor în unele țesături sintetice. Aceste particule sunt asociate în special cu materialele pe bază de poliester și sunt eliberate în apă în timpul spălării, fiind considerate o sursă importantă de poluare a mediului.

O parte dintre sancțiuni au vizat filiala Infinite Styles Services Limited (ISSL), entitate care operează activitățile platformei și care a fost acuzată de încălcarea normelor privind protecția consumatorilor.

Compania a anunțat că va contesta în instanță ambele sancțiuni și consideră că măsurile dispuse de autoritățile franceze sunt excesive.

„Nimic nu justifică, având în vedere faptele stabilite, sancțiuni de o asemenea amploare”, a argumentat platforma într-un comunicat, contestând sancțiunile administrative ca fiind „în mod evident disproporționate și discriminatorii” în comparație cu cele pe care DGCCRF le-a impus anterior companiilor din sectorul comerțului electronic.

Reprezentanții companiei susțin că investigațiile nu au identificat prejudicii concrete aduse clienților și că problemele constatate au fost în principal de natură tehnică, informează LeMonde.

„Contestăm aceste constatări și considerăm că amenzile sunt în mod vădit disproporționate”, a declarat compania cu sediul în Singapore într-un comunicat.

Într-o poziție oficială transmisă presei, grupul a insistat asupra faptului că siguranța produselor și corectitudinea tranzacțiilor nu au fost puse sub semnul întrebării de către autorități.

„Nu a existat niciodată nicio îndoială cu privire la corectitudinea tranzacțiilor de pe platforma noastră sau la calitatea și siguranța produselor și serviciilor oferite”, a precizat acesta, argumentând că nu a fost stabilit niciun caz de prejudiciu adus consumatorilor.

Compania afirmă, de asemenea, că nu are cunoștință despre reclamații formulate de clienți în legătură cu aspectele care au făcut obiectul sancțiunilor.

„Nu avem cunoștință de nicio reclamație din partea unui client legată de aceste probleme”, a precizat acesta.

Shein este vizată de critici constante din partea organizațiilor de protecție a consumatorilor, a activiștilor de mediu și a unor reprezentanți politici francezi.

Printre reproșurile formulate de-a lungul timpului se numără impactul asupra mediului generat de modelul de afaceri bazat pe fast fashion, suspiciunile privind concurența neloială, comercializarea unor produse care nu respectă integral normele europene și condițiile de muncă din lanțurile de producție.

Unul dintre cele mai controversate episoade a avut loc anul trecut, când pe platformă au fost identificate păpuși sexuale cu aspect infantil. Cazul a generat reacții puternice în Franța și a determinat verificări suplimentare din partea autorităților.

În urma scandalului, compania a anunțat retragerea imediată a produselor respective din marketplace-ul său și interzicerea permanentă a comercializării acestui tip de articole la nivel global.

Noile sancțiuni se adaugă unei alte amenzi importante primite de Shein în Franța. În 2025, autoritățile franceze au penalizat compania cu 40 de milioane de euro pentru practici comerciale considerate înșelătoare în ceea ce privește reducerile și promoțiile afișate consumatorilor.