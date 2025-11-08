În ciuda controverselor, colaborarea dintre Shein și Societatea Marii Magazine continuă. În curând, orașele Grenoble, Angers și Limoges vor găzdui magazine Shein, în locații care urmează să fie redenumite BHV.

După ce deschiderea magazinului BHV Marais, miercuri 5 noiembrie, a fost intens mediatizată și marcată de mai multe scandaluri, Shein își continuă extinderea în magazine fizice din Franța.

Următorul pas, potrivit publicației L’Indépendant, va fi deschiderea unui spațiu Shein pe 18 noiembrie în Dijon și Reims, urmat de unul în Grenoble pe 21 noiembrie.

La începutul lunii decembrie sunt planificate două noi deschideri, în Angers și Limoges. Conform Societății Marii Magazine (SGM), care găzduiește magazinele Shein, inaugurarea de la Paris a atras aproximativ 8.000 de vizitatori.

Magazinele mari unde vor fi deschise spațiile Shein urmează să poarte numele BHV. Anterior, acestea făceau parte din Galeries Lafayette, care și-a încheiat colaborarea cu SGM, refuzând să își asocieze imaginea cu brandul Shein.

Platforma de comerț online din China stârnește numeroase reacții în rândul industriei comerciale, al modei și chiar în sfera politică.

Compania chineză de ultra-fast fashion a evitat la limită suspendarea platformei sale din Franța, unde erau comercializate, printre altele, păpuși sexuale cu aspect infantil și arme de categoria A.

Grupul, aflat „sub supraveghere strictă” din partea autorităților, și-a reglementat site-ul, însă continuă să fie considerat problematic de numeroși actori din domeniu.

Primarul din Grenoble, Éric Piolle, solicitase și el SGM să amâne sosirea magazinelor Shein până la obținerea unor garanții privind legalitatea produselor. În urma unei ample verificări vamale la aeroportul Roissy, joi, 6 noiembrie, au fost confiscate 200.000 de produse neconforme și ilegale.

După achiziția BHV de către SGM în 2023, grupul administrează acum șapte magazine mari, inclusiv în Le Mans și Orléans, foste Galeries Lafayette, precum și aproximativ zece centre comerciale.

Recent, SGM s-a confruntat cu mai multe dificultăți din partea unor comercianți din aceste magazine mari, care au semnalat întârzieri la plata sumelor datorate de grup.