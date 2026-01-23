Banii cash au reprezentat întotdeauna pentru mulți un simbol al libertății și al intimității financiare. Totuși, de la 10 iulie 2027, regulile se schimbă oficial în Uniunea Europeană. O nouă reglementare europeană stabilește un plafon unic pentru plățile în numerar efectuate în relația cu firmele sau comercianții autorizați: tranzacțiile nu vor mai putea depăși 10.000 de euro.

Scopul oficial al acestei măsuri este prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului, prin introducerea unui standard comun de trasabilitate a tranzacțiilor. Deși limita maximă este stabilită la nivel european, statele membre pot adopta plafoane mai restrictive dacă justifică acest lucru prin interes public. Până în prezent, nu există indicii că Germania sau alte țări intenționează să reducă pragul general.

O noutate importantă este obligația de identificare pentru plățile mai mari de 3.000 de euro. Comercianții vor fi nevoiți să verifice și să înregistreze identitatea clientului, chiar dacă suma nu depășește plafonul de 10.000 de euro.

Practic, tranzacțiile comerciale în numerar devin mai transparente, iar anonimatul clasic asociat banilor cash este redus semnificativ.

Pentru persoanele fizice, impactul este mai limitat. Regulamentul nu afectează tranzacțiile între indivizi: retragerile, depunerile sau schimburile de bani între persoane rămân legale fără limită maximă. Astfel, o tranzacție privată, cum ar fi cumpărarea unui autoturism de la altcineva, poate fi realizată în numerar chiar și peste pragul de 10.000 de euro.

Noua legislație europeană extinde logica deja aplicată în anumite domenii. De ani buni, achizițiile de metale prețioase presupun identificarea obligatorie a cumpărătorului, iar tranzacțiile imobiliare nu mai pot fi efectuate în numerar din 2023. Începând din 2027, această supraveghere se va aplica și altor tipuri de plăți comerciale, marcând o schimbare semnificativă în modul în care numerarul este utilizat în economie.