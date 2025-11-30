Duminică, alegătorii din Elveția sunt chemați la urne pentru a se pronunța asupra a două inițiative care au alimentat ample dezbateri în spațiul public: introducerea unui serviciu obligatoriu pentru toți cetățenii, indiferent de sex, și aplicarea unei taxe climatice pe marile moșteniri.

Prima propunere urmărește restructurarea actualului sistem de serviciu militar, transformându-l într-un serviciu general obligatoriu, ce ar putea fi efectuat fie în armată, fie în activități civile de interes public.

Susținătorii inițiativei vorbesc despre necesitatea unei egalități reale între femei și bărbați și despre implicarea tuturor tinerilor în beneficiul comunității, inclusiv în contextul tensiunilor de securitate din Europa.

Criticii proiectului consideră însă că realitatea socială este ignorată. Reprezentanți ai sindicatelor subliniază faptul că femeile petrec deja cea mai mare parte din timp în activități neremunerate și că impunerea unui nou serviciu obligatoriu ar accentua dezechilibrele existente dintre sexe.

A doua inițiativă, intitulată „Inițiativa pentru viitor”, vizează introducerea unei taxe speciale pe cele mai mari succesiuni. Concret, se propune un impozit de 50% pentru moștenirile care depășesc pragul de 50 de milioane de franci elvețieni, măsură ce ar afecta aproximativ 2.500 de familii foarte bogate. Inițiatorii, organizațiile de tineret ale socialiștilor elvețieni, susțin că astfel ar putea fi strânse anual circa șase miliarde de franci, fonduri destinate finanțării proiectelor de tranziție ecologică.

Guvernul și Parlamentul au recomandat respingerea ambelor propuneri, avertizând că aplicarea lor ar putea pune în pericol stabilitatea economică a țării. Sondajele indică faptul că majoritatea elvețienilor sunt deja înclinați să voteze împotriva inițiativelor.

În cadrul sistemului de democrație directă practicat în Confederația Helvetică, orice inițiativă susținută de minimum 100.000 de semnături poate fi supusă votului popular. Secțiile se deschid duminică dimineața pentru câteva ore, însă cele mai multe voturi sunt exprimate prin corespondență, iar rezultatele preliminare sunt așteptate în cursul după-amiezii.