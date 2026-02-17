Documentele pot fi obținute gratuit atât online, prin platforma Myeterra.ancpi.ro, cât și la ghișeu pentru proprietari. Pentru alți solicitanți, extrasele de carte funciară și cele din planul cadastral sunt disponibile online prin platforma epay.ancpi.ro, la prețul de 20 de lei pentru cartea funciară și 15 lei pentru extrasul din planul cadastral.

În ianuarie, prin intermediul epay.ancpi.ro au fost eliberate 156.972 de documente, dintre care 140.488 au fost extrase de carte funciară și 16.484 extrase din planul cadastral. În aceeași perioadă, s-au înregistrat 120.734 de comenzi online și 8.023 de utilizatori noi și-au creat cont pe platformă.

Documentele disponibile în format electronic pot fi descărcate de utilizatori în doar câteva minute, iar în cazul în care acestea nu au fost încă convertite electronic, timpul de așteptare este de cel mult două zile lucrătoare.

Sistemul informatic integrat de cadastru și carte funciară cuprinde în prezent peste 27,9 milioane de proprietăți, iar extrasele solicitate pentru acestea pot fi accesate rapid prin platformele Myeterra.ancpi.ro și epay.ancpi.ro.

„Dacă documentul solicitat prin platforma epay.ancpi.ro este disponibil în format electronic, acesta va putea fi descărcat din contul creat de utilizator în câteva minute. În cazul în care extrasul nu a fost convertit în format electronic, timpul de aşteptare este de cel mult două zile lucrătoare. În prezent, numărul proprietăţilor înregistrate în sistemul informatic integrat de cadastru şi carte funciară este de peste 27,9 milioane. Astfel, extrasele de carte funciară solicitate pentru aceste proprietăţi vor putea fi descărcate de către utilizatorii platformelor Myeterra.ancpi.ro şi epay.ancpi.ro în cel mai scurt timp”, a transmis Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) într-un comunicat.

Documentele eliberate online de ANCPI, chiar fără semnătură olografă, sunt recunoscute de instituțiile administrației locale și centrale, bănci, avocați, notari și alte entități care necesită astfel de acte.

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) este responsabilă cu gestionarea și organizarea evidenței proprietăților imobiliare. Practic, ANCPI se ocupă cu cadastrul și cartea funciară, adică cu înregistrarea, evidența și protecția legală a terenurilor și clădirilor din țară.