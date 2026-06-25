Serviciile pentru populație, în scădere accentuată. Hotelurile, restaurantele și saloanele de înfrumusețare au pierdut teren, potrivit INS

Serviciile de piață prestate populației au continuat să încetinească în luna aprilie, potrivit celor mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Cifra de afaceri din acest sector a scăzut atât față de luna precedentă, cât și comparativ cu aprilie 2025, cele mai afectate domenii fiind hotelurile și restaurantele, jocurile de noroc și activitățile recreative, precum și serviciile de coafură și înfrumusețare. Singurul segment care a înregistrat o creștere importantă a fost cel al agențiilor de turism și tur-operatorilor.

Datele publicate de Institutul Național de Statistică arată că volumul cifrei de afaceri din serviciile de piață prestate populației a scăzut în aprilie 2026 cu 2,2% față de luna martie, în serie brută. Ajustat în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, reculul a fost de 0,9%.

Scăderea lunară a fost determinată în principal de diminuarea activității în domeniul jocurilor de noroc și al activităților recreative, unde cifra de afaceri a coborât cu 8,4%. Totodată, serviciile de coafură și alte activități de înfrumusețare au înregistrat o reducere de 5,1%, iar hotelurile și restaurantele au consemnat un declin de 0,3%.

În schimb, agențiile turistice și tur-operatorii au avut o evoluție pozitivă, cu o creștere de 8,1% față de luna martie, iar activitățile de spălare și curățare a articolelor textile și produselor din blană au avansat cu 4,8%.

Raportat la luna aprilie 2025, declinul este și mai pronunțat.

INS arată că volumul cifrei de afaceri din serviciile de piață prestate populației a fost cu 10,3% mai mic în serie brută și cu 9,5% mai redus în seria ajustată sezonier.

Cele mai mari scăderi au fost înregistrate în sectorul jocurilor de noroc și al activităților recreative, unde cifra de afaceri s-a diminuat cu 19,1%.

De asemenea, serviciile de coafură și înfrumusețare au înregistrat un recul de 13,7%, iar activitatea hotelurilor și restaurantelor a scăzut cu 12,9% comparativ cu aprilie anul trecut.

Singurul domeniu cu o evoluție puternic pozitivă a fost cel al agențiilor turistice și tur-operatorilor, care au raportat o creștere de 23,3% față de aceeași perioadă din 2025. În același timp, serviciile de spălare și curățare a articolelor textile și produselor din blană au consemnat un avans modest, de 0,9%.

Evoluția negativă se reflectă și în rezultatele cumulate de la începutul anului.

În perioada ianuarie–aprilie 2026, cifra de afaceri din serviciile de piață prestate populației a fost cu 9,8% mai mică decât în intervalul similar din 2025, în serie brută. În seria ajustată sezonier, diminuarea este de 7,9%.

Cele mai importante scăderi din primele patru luni ale anului au fost înregistrate în sectorul serviciilor de coafură și înfrumusețare (-16,7%), urmat de jocurile de noroc și activitățile recreative (-15%) și hotelurile și restaurantele (-12,9%).

Și serviciile de spălare și curățare a articolelor textile și produselor din blană au înregistrat un recul de 5,7%.

În contrast, activitățile agențiilor turistice și ale tur-operatorilor au crescut cu 16,9% în primele patru luni ale anului, fiind singurul segment care a înregistrat un avans consistent.

Datele INS arată că, în timp ce majoritatea serviciilor destinate populației au înregistrat scăderi, activitatea agențiilor turistice și a tur-operatorilor continuă să se dezvolte într-un ritm susținut.

Graficul inclus în comunicatul statistic evidențiază că acest segment este singurul care înregistrează creșteri atât în comparație cu luna precedentă, cât și față de aceeași perioadă a anului trecut, în timp ce hotelurile, restaurantele, saloanele de înfrumusețare și activitățile recreative se află pe un trend descendent.

Potrivit Institutului Național de Statistică, datele sunt calculate atât în serie brută, cât și ajustată sezonier, iar începând cu 2026 colectarea informațiilor se realizează potrivit noii clasificări CAEN Rev.3, în conformitate cu cerințele europene.