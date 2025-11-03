Mii de hectare de pădure se usucă în prezent, iar riscul incendiilor este crescut, deoarece aplicarea tratamentelor silvice necesită avize de la mai multe entități, proces care poate dura luni de zile.

Legea introduce definiția situației de urgență fitosanitară, ceea ce va permite autorităților să intervină rapid în zonele afectate, fără a deschide exploatarea comercială a pădurilor.

De asemenea, actul legislativ prevede sancțiuni pentru cei care întârzie eliberarea avizelor sau depășesc limitele aprobate, asigurând astfel o intervenție responsabilă și bine reglementată.

„Intervenție rapidă pentru pădurile care se usucă – legea a trecut de Senat! Am aprobat astăzi legea al cărei inițiator sunt și care va permite intervenția rapidă și controlată atunci când apar focare care pun în pericol sănătatea pădurilor. Mulțumesc senatorului Varga Glad și tuturor colegilor care au susținut această propunere! Cu doar câteva luni în urmă, reprezentanți din mai multe comune din județul Cluj mi-au transmis sesizări legate de faptul că hectare întregi din Parcul Natural Apuseni se usucă și m-am angajat să ajut la rezolvarea acestei probleme prin actualizarea legislației. Realitatea e că în România mii de hectare de pădure se usucă și există inclusiv riscul incendiilor pentru că, pentru a putea interveni cu tratamentele silvice necesare, este nevoie de avize de la mai multe entități, care pot dura luni de zile”, a scris Mircea Abrudean pe Facebook.

Proiectul a fost inițiat ca răspuns la sesizările primite de la reprezentanți ai mai multor comune din județul Cluj, care au semnalat uscarea unor hectare întregi din Parcul Natural Apuseni. Legislativul urmărește astfel să creeze un mecanism de protecție eficient pentru pădurile României, echilibrând nevoia de conservare a mediului cu posibilitatea de intervenție rapidă acolo unde este necesar.

Senatorul liberal a subliniat că forma inițială a proiectului a fost îmbunătățită prin amendamente pentru a asigura un echilibru între protecția mediului și intervenția promptă. Legea a fost prezentată ca un proiect de bun-simț, menit să protejeze pădurile pentru viitor și să contribuie la menținerea aerului curat în România.

„Vreau să fie foarte clar! Nu deschidem exploatarea comercială a pădurilor. Prin acest proiect, introducem definiția situației de urgență fitosanitară, pentru a putea interveni rapid și controlat atunci când apar focare care pun în pericol sănătatea pădurii și am introdus sancțiuni atât pentru cei care întârzie avizele, cât și pentru cei care depășesc limitele aprobate. Este un proiect de bun-simț, iar forma inițială a fost îmbunătățită prin amendamente, astfel încât să existe echilibru între protecția mediului și intervenția responsabilă acolo unde pădurea este în pericol. Am votat pentru pădurile României, pentru viitor și pentru aer curat”, a conchis președintele Senatului.

