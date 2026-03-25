Din cuprinsul articolului BCE menține ținta de inflație la 2% și avertizează asupra riscurilor generate de scumpirea petrolului

Banca Centrală Europeană (BCE)a menținut ținta de inflație pe termen mediu la nivelul de 2%.

Săptămâna trecută, instituția a decis să păstreze nemodificate ratele dobânzilor, însă a atras atenția că monitorizează atent riscurile asupra inflației și creșterii economice generate de majorarea prețurilor la petrol, fiind pregătită să intervină dacă situația o va impune.

„Consiliul guvernatorilor a decis ca ratele dobânzilor reprezentative ale BCE să rămână nemodificate. Rata dobânzii la facilitatea de depozit, rata dobânzii la operaţiunile principale de refinanţare şi rata dobânzii la facilitatea de creditare marginală vor rămâne nemodificate la 2%, 2,15% şi, respectiv, 2,40%”, se arată în comunicatul de presă publicat după a doua reuniune a BCE din acest an. „Dacă şocul duce la o depăşire mare dar nu prea persistentă a ţintei noastre de inflaţie, unele măsuri de ajustare a politicii monetare ar putea fi justificate. Dacă nu reacţionăm, riscăm să ne confruntăm cu un risc legat de comunicare: publicul s-ar putea confrunta cu dificultăţi dacă nu înţelege lipsa noastră de reacţie”, a declarat Lagarde într-un discurs rostit la Frankfurt.

Oficialul nu a asociat în mod direct criteriile sale cu scenariile prezentate săptămâna trecută de Banca Centrală Europeană, însă acestea par să nu difere semnificativ de traiectoria inflației din scenariul „nefavorabil”.

Potrivit BCE, scenariul de bază indică o inflație de 2,6% în acest an, în creștere față de aproximativ 2% anul trecut. În scenariul „nefavorabil”, inflația ar urma să depășească 4% în a doua jumătate a anului 2026, revenind ulterior la țintă până la mijlocul anului viitor. În schimb, scenariul „sever” estimează o creștere a inflației peste 6% la începutul anului viitor, nivel care nu ar reveni la țintă în anii următori.

„Dacă ne aşteptăm ca rata inflaţiei să devieze semnificativ şi persistent de ţintă, răspunsul trebuie să fie corespunzător de puternic sau persistent. Altfel, riscul de-ancorării aşteptărilor inflaţioniste va deveni acut”, a avertizat şeful BCE.

Banca Centrală Europeană trebuie să urmărească semnalele timpurii care arată dacă șocul energetic se reflectă în dinamici mai largi ale inflației și să identifice eventualele efecte negative asupra acesteia, inclusiv în ceea ce privește evoluția salariilor și a așteptărilor inflaționiste.

„Dacă deviaţiile aşteptate de la ţinta noastră de inflaţie sunt mai mari şi mai persistente, necesitatea de a acţiona devine mai puternică”, a declarat Lagarde.

Analiștii estimează că Banca Centrală Europeană ar putea majora dobânda de două ori în acest an, pe fondul inflației care rămâne peste țintă în anii următori. Datele Eurostat arată că inflația anuală în zona euro a urcat la 1,9% în februarie, iar inflația de bază a crescut la 2,4%, indicator urmărit atent de BCE în deciziile de politică monetară.