Ideea principală este că semnătura pe un contract are o valoare juridică puternică, dar nu în orice condiții. Dacă nu a existat un acord real asupra obligațiilor, contractul poate fi analizat și, în anumite cazuri, contestat.

Totuși, regula generală în drept este destul de clară în Codul Civil. Dacă ai semnat un contract, se presupune că ai citit și ai înțeles conținutul lui. Semnătura arată că ai fost de acord cu toate clauzele, chiar dacă nu le-ai analizat în detaliu.

Asta înseamnă că, în mod normal, nu poți scăpa de obligații doar spunând că nu ai înțeles termenii sau că nu ai citit documentul. Instanțele pornesc de la ideea că fiecare persoană trebuie să fie atentă la ceea ce semnează.

De exemplu, dacă semnezi un contract de servicii sau un contract bancar fără să citești toate condițiile, simplul fapt că ulterior descoperi clauze nefavorabile nu este suficient pentru a anula documentul.

În anumite situații, contractul poate fi contestat dacă se dovedește că acordul nu a fost unul real. Una dintre aceste situații este eroarea.

Dacă ai semnat crezând ceva esențial diferit față de realitate, situația poate fi analizată. De exemplu, dacă ai fost convins că semnezi un document informativ, dar în realitate era un contract cu obligații financiare, problema poate avea relevanță juridică.

O altă situație este inducerea în eroare. Dacă cealaltă parte ți-a prezentat informații incomplete sau te-a făcut să înțelegi altceva decât conținutul real al contractului, se poate discuta despre un viciu al consimțământului. În astfel de cazuri, contractul poate fi anulat.

Mai există și situații în care clauzele sunt greu de înțeles sau ascunse în document. În special în contractele standard, unele prevederi pot fi redactate într-un limbaj complicat sau pot fi plasate într-un mod care le face dificil de observat. Aceste aspecte pot fi analizate, mai ales dacă una dintre părți nu a avut posibilitatea reală de a negocia.

Există însă și limite. Faptul că nu ai citit contractul sau că nu ai cerut explicații nu este, în sine, un motiv pentru a scăpa de obligații.

Dacă documentul era accesibil, iar termenii nu erau ascunși sau înșelători, instanța va considera că ai acceptat conținutul. De asemenea, simplul fapt că ulterior ți se pare dezavantajos nu schimbă situația juridică.

Cu alte cuvinte, lipsa de atenție sau graba la semnare nu sunt, în mod obișnuit, argumente suficiente.

În astfel de situații, instanța nu se uită doar la semnătură, ci la întreg contextul în care a fost semnat contractul.

Se analizează dacă informațiile erau clare, dacă ți s-au explicat clauzele importante și dacă ai avut posibilitatea reală de a înțelege documentul. Contează și dacă au existat elemente care te-au indus în eroare sau dacă anumite prevederi sunt disproporționate.

De exemplu, dacă o clauză importantă este formulată într-un mod greu de înțeles sau este ascunsă în text, acest lucru poate fi relevant. La fel, dacă există dovezi că ți s-a prezentat o altă variantă decât cea reală.

Dacă ai semnat un contract pe care nu l-ai înțeles și apar consecințe, primul pas este să analizezi exact documentul și obligațiile asumate. În funcție de situație, se poate invoca eroarea sau inducerea în eroare. Se pot contesta anumite clauze sau chiar întregul contract, dacă există motive serioase.

Este important să existe dovezi, precum mesaje, discuții sau orice element care arată că ai înțeles altceva decât conținutul real.