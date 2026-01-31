Ministrul Muncii, Florin Manole, va prezenta pachetul de solidaritate, cu măsurile vizând protecția categoriilor vulnerabile. De asemenea, se va discuta situația filialelor din sectoarele 2 și 6, după demisiile președinților Rodica Nassar și Gabriel Mutu.

PSD se reunește la Vila Lac pentru ședință: Pachetul de solidaritate și prioritățile legislative pe agenda social-democraților

Duminică, de la ora 17:00, conducerea PSD se întâlnește la Vila Lac pentru a discuta principalele subiecte ale partidului. Pe agenda ședinței se află prezentarea și pregătirea pachetului de solidaritate, prin care social-democrații susțin în coaliție măsuri pentru protecția categoriilor vulnerabile, inclusiv menținerea ajutoarelor unice pentru pensionari.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a subliniat că PSD urmărește creșterea beneficiilor pentru copiii cu dizabilități, care primesc în prezent aproximativ 80 de lei pe lună, per persoană, și că partidul echilibrează nevoia de economii bugetare cu solidaritatea socială.

Totodată, ședința va aborda prioritățile legislative pentru noua sesiune parlamentară care începe luni și situația din coaliția de guvernare.

În cadrul ședinței de duminică, conducerea PSD va analiza relațiile din coaliție, calendarul asumării răspunderii pentru pachetul de reformă a administrației și pachetul de relansare economică, aflate momentan în blocaj la nivelul deciziilor comune. De asemenea, va fi abordat bugetul pe 2026, care urmează să fie finalizat în Guvern și transmis Parlamentului.

Totodată, social-democrații vor discuta situația organizațiilor de sector, unde este nevoie de numirea unor noi conduceri, după demisiile președinților filialei PSD Sector 2, Rodica Nassar, și Sector 6, Gabriel Mutu.

Prima care și-a anunțat demisia este Rodica Nassar, președinta filialei PSD Sector 2. Joi, aceasta a postat pe Facebook un simplu mesaj: „demisie”, sugerând astfel plecarea sa. Nassar a fost cel mai longeviv lider de filială PSD din țară, ocupând funcția din 1996.

Următoarea demisie vine de la filiala PSD Sector 4, condusă de Andrei Trocan. Decizia survine după ce Daniel Băluță nu a reușit să îl învingă pe principalul său contracandidat, Ciprian Ciucu, nici în sectorul în care este primar de aproape 10 ani. În urma alegerilor din decembrie 2025, Băluță a obținut 27,6% din voturi în Sectorul 4, față de 27,25% obținute de candidatul PNL.

Gabriel Mutu a anunțat, de asemenea, că demisionează din funcția de președinte al PSD Sector 6, explicând că decizia „vine din dorința de a permite deschiderea unei noi etape de organizare și consolidare a filialei, în interesul partidului și al comunității pe care o reprezentăm”.