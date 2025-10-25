Din cuprinsul articolului Cum a reacționat Ion Iliescu la primul protest spontan al studenților români?

Istoricul Lavinia Betea a povestit implicarea lui Ion Iliescu într-un episod mai puțin cunoscut din biografia sa revoluționară. Deși Iliescu susținuse mereu că a fost un oponent convins al lui Nicolae Ceaușescu, Betea a explicat că fostul președinte a dat dovadă de o fidelitate autentică față de ideologia comunistă.

Istoricul a relatat că a primit recent de la un fost student al politehnicii bucureștene, Aurel Cojocaru, stabilit acum în Canada, un volum inedit de amintiri colective ale foștilor săi colegi. Volumul oferă detalii despre un episod puțin discutat public, respectiv o manifestație studențească spontană din ajunul Crăciunului 1968. Potrivit mărturiilor din volum, acțiunea a fost inițiată de câțiva studenți, printre care Marcu Gușe, Tomescu Sergiu și Buricea Mihai, care au început să colinde căminele din zona Regie și ulterior au atras mii de participanți, vizând chiar și sediul Comitetului Central al PCR.

Potrivit ei, în urma acestei manifestații, forțele de ordine au intervenit, fiind arestate aproximativ 150 de persoane, iar mulți studenți au fost exmatriculați sau trimiși temporar la muncă în mină. În acest context, a apărut Iliescu, care, în calitate de lider al UTC, a convocat conducerea organizației și a criticat dur ceea ce stenogramele contemporane numesc „golănemia studențească”. Ca urmare, s-a decis schimbarea conducerii redacțiilor „Scânteia Tineretului” și „Amfiteatrului”, considerate responsabile pentru insuficienta educație politică a tineretului.

În opinia ei, în acest episod, Iliescu nu s-a comportat ca un dezident, ci și-a respectat rolul și direcția partidului în toate deciziile și acțiunile sale.