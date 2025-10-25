Cum a reacționat Ion Iliescu la primul protest spontan al studenților români?
Istoricul Lavinia Betea a povestit implicarea lui Ion Iliescu într-un episod mai puțin cunoscut din biografia sa revoluționară. Deși Iliescu susținuse mereu că a fost un oponent convins al lui Nicolae Ceaușescu, Betea a explicat că fostul președinte a dat dovadă de o fidelitate autentică față de ideologia comunistă.
Istoricul a relatat că a primit recent de la un fost student al politehnicii bucureștene, Aurel Cojocaru, stabilit acum în Canada, un volum inedit de amintiri colective ale foștilor săi colegi. Volumul oferă detalii despre un episod puțin discutat public, respectiv o manifestație studențească spontană din ajunul Crăciunului 1968. Potrivit mărturiilor din volum, acțiunea a fost inițiată de câțiva studenți, printre care Marcu Gușe, Tomescu Sergiu și Buricea Mihai, care au început să colinde căminele din zona Regie și ulterior au atras mii de participanți, vizând chiar și sediul Comitetului Central al PCR.
Potrivit ei, în urma acestei manifestații, forțele de ordine au intervenit, fiind arestate aproximativ 150 de persoane, iar mulți studenți au fost exmatriculați sau trimiși temporar la muncă în mină. În acest context, a apărut Iliescu, care, în calitate de lider al UTC, a convocat conducerea organizației și a criticat dur ceea ce stenogramele contemporane numesc „golănemia studențească”. Ca urmare, s-a decis schimbarea conducerii redacțiilor „Scânteia Tineretului” și „Amfiteatrului”, considerate responsabile pentru insuficienta educație politică a tineretului.
În opinia ei, în acest episod, Iliescu nu s-a comportat ca un dezident, ci și-a respectat rolul și direcția partidului în toate deciziile și acțiunile sale.
„Unul dintre ei povestește: Manifestația studențească din ajunul Crăciunului din 1968 a fost una dintre puținele mișcări spontane ale tineretului din România în perioada comunistă, parcursă integral de generația noastră. Era al treilea an de la preluarea șefiei naționale de către Ceaușescu. În lipsa altor revendicatori, pot să afirm cu convingere că eu, Marcu Gușe, împreună cu un grup de colegi, printre care și cei mai apropiați prieteni ai mei, Tomescu Sergiu și Buricea Mihai, am fost inițiatorii fără intenție ai manifestației. Studenții erau lângă mine, era iarnă, ajunul Crăciunului. Se duc acești 3 colegi la o cârciumă, Bătărețu, de lângă fabrica de țigări din Regie.
După câteva beri, atmosfera s-a încălzit și am început să cântăm și să colindăm. Au venit la cămin și încep să colinde între cămine. Hai să colindăm fetele de la căminele de Medicină și ASE, care erau aproape de Bătărețu. N-a trecut o jumătate de ceas, băieții au început să se adune într-un râu viu care în următoarele ore s-a transformat într-un fluviu de mii și apoi zeci de mii de oameni. Obiectivul: colindarea căminelor studențești din Regie, Grozăvești și Universitate. Pe parcurs au apărut și alte inițiative (…).
Atunci au intrat în acțiune forțele de ordine care au început să flancheze mulțimea și să preseze să se întoarcă de unde a venit. Atunci s-au făcut și arestări, circa 150 de persoane. Prețul cel mai scump l-au plătit o serie de tineri studenți care au fost exmatriculați, unii fiind trimiși temporar să lucreze în mină. La aceste adunări (n.r. – pe facultate) sunt studenți foarte curajoși care spun că ar vrea și ei să petreacă Sărbătorile în spirit tradițional. Atunci s-a decis, știe fostul student, să includă vacanța de iarnă să includă în vacanța de iarnă a studenților și elevilor și Crăciunul și Anul Nou.
Dar în ziua de Crăciun, Ion Iliescu convoacă conducerea UTC-ului (Uniunea Tineretului Comunist). Și înfierează, avem stenograma, cu mânie proletară golănimea studențească, acesta e termenul din stenogramă, care pornise – tot ghilimele – de la un așa-zis colind. Ce decide șeful UTC-ului? Schimbarea conducerii redacțiilor Scânteia Tineretului și Amfiteatrului. Cu ce erau vinovate? Că nu au făcut suficientă educație politică în vederea dezvoltării conștiinței socialiste. S-a comportat ca un dezident? S-a comportat exemplar în linia partidului și în toate celelalte manifestări”, a dezvăluit ea într-un nou episod al „Ion Iliescu – Istoria neștiută”, un proiect Gândul și Descoperă.