Fostul președinte Traian Băsescu a declarat că salutul făcut la finalul omagiului său, în fața catafalcului lui Ion Iliescu, a fost un salut de despărțire. El a spus că a ajuns acolo fără să se gândească dinainte ce gest va face și că nu a planificat momentul.

Traian Băsescu a precizat că nu a avut motive să țină un moment de reculegere. În schimb, a spus că a plecat capul, iar apoi a făcut salutul care a atras atenția.

„A fost un salut de despărțire. Am ajuns în fața catafalcului lui Iliescu fără să mă gândesc ce o să fac. N-am avut de ce să țin un moment de reculegere. Am plecat capul”, a declarat Traian Băsescu la Digi24.

Ion Iliescu a murit pe 5 august 2025, la vârsta de 95 de ani. Traian Băsescu a fost unul dintre primii demnitari care au venit să aducă un omagiu fostului președinte, pe care l-a succedat în funcție.

Pe 7 august 2025, Ion Iliescu a fost condus pe ultimul drum într-o ceremonie solemnă, cu onoruri militare și doliu național. Fostul președinte a fost omagiat la Palatul Cotroceni, înainte de a fi înmormântat la Cimitirul Militar Ghencea III, în prezența familiei și a celor mai apropiați colaboratori.

Sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Ion Iliescu a fost ridicat de pe catafalc și dus spre ieșirea oficială a Palatului Cotroceni. Procesiunea funerară a traversat Sala Unirii, Galeria Basarabilor, Holul de Onoare și Copertina, unde au fost aliniate gărzi de onoare ale Forțelor Armate, însoțite de Muzica Militară.

O fanfară a intonat semnalul onorului, iar sunetul clopotului de la Biserica Cotroceni a însoțit cortegiul către lăcașul de cult, unde urma să se desfășoare serviciul religios.

Ritualul funerar a fost oficiat de Preasfințitul Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. El a fost delegat al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru ceremoniile liturgice dedicate fostului președinte.

Înaltul ierarh a fost secondat de un sobor de preoți și diaconi, conform informațiilor prezentate despre desfășurarea ceremoniei.