Colliers a fost desemnată consultant exclusiv pentru procesul de vânzare a fabricii Haier Tech Europe, situată în proximitatea orașului Ploiești, în zona industrială Ariceștii Rahtivani. Decizia a fost luată în urma unui proces competitiv de selecție, la care au participat principalele companii de consultanță imobiliară activă pe piața din România.

Rolul Colliers va fi de a reprezenta interesele Haier în identificarea potențialilor cumpărători sau a companiilor interesate să utilizeze unitatea pentru activități de producție.

Haier este una dintre cele mai mari companii multinaționale din industria electrocasnicelor și electronicelor de consum, cunoscută global pentru soluțiile tehnologizate și portofoliul extins de branduri.

Fabrica din România este amplasată pe un teren de 130.000 de metri pătrați și beneficiază de acces rapid către principalele rute rutiere naționale și către Portul Constanța, un avantaj logistic semnificativ pentru activități industriale cu flux internațional.

Compania a anunțat că această tranzacție face parte dintr-un proces mai amplu de optimizare a structurii activităților de producție din Europa. În acest context, operațiunile din România vor fi închise, urmând ca unitatea să fie pregătită pentru vânzare.

Reprezentanții Colliers au explicat că fabrica oferă standarde ridicate de calitate, eficiență și sustenabilitate, un nivel rar întâlnit pe piața din România.

Lucian Opriș, Head of Special Projects | Office, Industrial & Logistics, a transmis că mandatul este considerat o oportunitate remarcabilă, dat fiind potențialul unității de a atrage investitori strategici sau companii care caută o capacitate industrială modernă și funcțională. El a subliniat intenția Colliers de a structura o tranzacție echilibrată, care să aducă beneficii vânzătorului, viitorului investitor și comunității locale.

Pe parcursul tranzacției, echipa Colliers va asigura servicii complete, de la promovarea proprietății și managementul procesului de vânzare, până la negocierea termenilor contractuali pentru finalizarea cu succes a transferului.