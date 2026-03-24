Potrivi legii, pensionarii sunt obligați să trimită certificatul de două ori pe an. Prima verificare are loc între 1 ianuarie și 31 martie, iar a doua între 1 iulie și 30 septembrie. Pensionarii care nu trimit certificatul la termenele stabilite nu vor mai primi pensia începând cu luna următoare.

Reluarea plății se va face doar după transmiterea documentului către casa de pensii, de la data suspendării.

Pensia medie brută de asigurări sociale de stat este de 2.818 lei, iar pensia medie netă nominală este de 2.698 lei. Casele de pensii nu mai transmit formularele către beneficiari, astfel că fiecare pensionar trebuie să descarce certificatul de pe site-ul CNPP sau al casei teritoriale de pensii, să-l completeze și să-l trimită în timp util. Transmiterea se poate face prin poștă, fax sau e-mail, folosind datele de contact disponibile pe site-urile oficiale.

Certificatul de viață poate fi semnat de autorități administrative, avocați, medici de familie, funcționari bancari sau reprezentanți ai primăriilor. Funcționarii autorităților străine nu sunt obligați să semneze documentul, dar primăriile de regulă acceptă aceste solicitări. O alternativă de siguranță este notarul public, care poate percepe taxe pentru serviciul prestat.

Noii pensionari nerezidenți au reguli speciale. Dacă între depunerea cererii de pensionare și prima plată a pensiei au trecut mai mult de șase luni, casa teritorială de pensii transmite un exemplar al certificatului împreună cu decizia de acordare și o scrisoare de informare.

„În cazul noilor beneficiari nerezidenți, dacă între data depunerii cererii de pensionare și data primei plăți a pensiei stabilite prin decizia de acordare a unor drepturi de pensie s-au scurs mai mult de 6 luni, casa teritorială de pensii competentă va transmite, împreună cu decizia de acordare a unor drepturi de pensie și cu o scrisoare de informare, un exemplar al certificatului de viață, urmând ca prima plată a drepturilor de pensie să se efectueze, în acest caz, după primirea exemplarului completat al certificatului, semnat și ștampilat, care atestă faptul că beneficiarul este în viață”, arată reglementările cu privire la Certificatul de viață.

Prima plată a pensiei se efectuează doar după primirea certificatului completat, semnat și ștampilat. În cazul în care noii pensionari nerezidenți au transmis deja detaliile bancare actuale casei teritoriale de pensii sau instituției de asigurări sociale din țara de ședere, obligația de a confirma existența prin certificat de viață nu mai este necesară.

„În situația în care beneficiarii nerezidenți au transmis direct casei teritoriale de pensii competente sau prin intermediul instituției de asigurări sociale de pe teritoriul statului de ședere obișnuită detaliile bancare actuale, în perioada menționată mai sus, de 6 luni, obligația confirmării existenței noilor beneficiari nerezidenți prin transmiterea unui certificat de viață se stinge”, stabilește legea.

Pensionarii care nu respectă aceste termene riscă suspendarea pensiei și trebuie să se asigure că trimit documentul în timp util pentru a nu rămâne fără venituri.