Senatul României a adoptat recent un proiect de lege care vine să corecteze modul de calcul al vechimii în muncă pentru personalul medical care efectuează gărzi de cel puțin 24 de ore. Măsura a fost aprobată cu 98 de voturi „pentru” și două abțineri și urmează să fie analizată de Camera Deputaților, forul decizional.

Conform legislației actuale, vechimea în muncă se calculează în funcție de zilele lucrate, indiferent de numărul de ore. Aceasta creează situații paradoxale: o gardă de 24 de ore, desfășurată pe două zile calendaristice, este contabilizată doar ca o singură zi de vechime. Noua lege vine să elimine această inechitate și să recunoască corect efortul personalului medical.

Legea introduce un articol în legea nr. 95/2006 privind reforma în sănătate, cu prevederi clare privind activitatea de gardă:

Recunoașterea orelor de gardă ca timp de muncă – Gărzi organizate legal în unitățile sanitare publice vor fi considerate parte din timpul de muncă al personalului medical.

Calculul vechimii în muncă și specialitate – Orele de gardă care fac parte din timpul normal de lucru sau care completează programul se vor include la vechime, conform legislației.

Gărzi suplimentare – Orele suplimentare, stabilite prin contracte sau acte adiționale, vor fi valorificate la calculul vechimii în muncă și în specialitate conform legislației muncii pentru orele suplimentare.

Reguli de organizare și evidență – Modalitatea de desfășurare și înregistrare a activității de gardă va fi stabilită conform normelor legale existente.

Respectarea legislației muncii – Modificările nu afectează drepturile legale privind timpul de muncă, munca suplimentară și timpul de odihnă.

Această lege are un impact direct asupra medicilor, asistenților și întregului personal medical care lucrează în gărzi prelungite. Prin recunoașterea corectă a orelor de gardă la calculul vechimii, angajații vor beneficia de o reflectare mai echitabilă a timpului efectiv lucrat, inclusiv pentru avansarea profesională și pensii.

Proiectul de lege va fi transmis Camerei Deputaților pentru dezbatere și aprobare finală. Dacă va fi adoptat, personalul medical va beneficia de o reglementare mai justă a vechimii în muncă, corelând timpul efectiv lucrat cu drepturile legale aferente.