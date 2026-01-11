Bogdan Ivan, ministrul Energiei, este foarte încrezător că, după 1 aprilie, când se va elimina schema de compensare pentru gaze, prețurile nu vor crește. El a explicat la Digi24 că, în prezent, există deja oferte pe piață mai mici decât prețul plafonat.

Potrivit spuselor sale, autoritățile s-au pregătit din timp pentru ca, odată cu încheierea schemei la 31 martie, România să nu aibă o creștere bruscă a prețului la gaze, așa cum s-a întâmplat la energia electrică. În opinia sa, organizarea actuală a pieței arată că nu ar trebui să apară scumpiri.

Ivan a precizat că, dacă vor apărea situații excepționale din cauza piețelor externe sau regionale, statul este pregătit să intervină. În acest caz, plafonarea prețului ar putea fi redusă treptat, pe parcursul încă unui an, pentru a proteja atât populația, cât și firmele de creșteri bruște ale prețurilor. El a adăugat că acest scenariu este puțin probabil, iar în condiții normale prețurile ar trebui să rămână stabile, deoarece piața oferă deja tarife sub nivelul plafonat.

„Am început încă de anul trecut, în septembrie, o gândire în care la 31 martie, când se termină această schemă de plafonare, România să nu sufere un şoc la fel ca şi în cazul energiei electrice să aibă o creştere abruptă a preţului la gazele naturale. În momentul de faţă, după ce am setat aceste lucruri în întreaga piaţă, avem oferte din piaţă şi sub preţul plafonat astăzi şi am mare încredere că în momentul în care am făcut organizarea pentru data de 31 martie nu o să avem creşteri de preţuri. În situaţia puţin probabilă că vor exista perturbaţii pe piaţa internaţională, pe piaţa regională, în materie de gaze, am pregătit alternativa, cea în care să avem reducere graduală a acestui plafon timp de un an de zile, până în 2027, pentru a proteja persoanele fizice şi companiile de o creştere bruscă a preţurilor la gaze naturale, aşa că, în cel mai rău caz, vom avea o prelungire de un an de zile o reducere graduală a acestui plafon dar în mod normal astăzi avem oferte sub preţul plafonat”, a precizat Ivan.

Vineri, la prânz, România a ajuns să importe zilnic aproximativ 5 milioane de metri cubi de gaze, adică în jur de 10% din consumul total. Acest lucru s-a întâmplat din cauza frigului și pentru că gazele din depozite nu pot fi scoase suficient de repede, chiar dacă stocurile sunt încă pline în proporție de circa 70%.

La ora 12:00, România importa gaze mai ales din Bulgaria, în timp ce trimitea cantități mai mici către Republica Moldova și Ungaria. Per total, importurile au fost mult mai mari decât exporturile, dublu față de ziua precedentă.

Pe lângă importuri, consumul a fost acoperit din producția internă și din gazele scoase din depozite. Totuși, pe măsură ce stocurile se golesc, scade și cantitatea care poate fi extrasă zilnic. De aceea, din ianuarie și mai ales în perioadele foarte reci, România este nevoită să aducă gaze din afara țării.

Furnizorii mai importă gaze și din motive de preț, atunci când este mai ieftin să cumpere din afară decât să folosească gazele din producția internă. În acest context, prețul gazelor pe piața angro a crescut în ultimele zile cu aproximativ 12%.

Bogdan Ivan a mai transmis, joi, că nu se așteaptă la probleme cu furnizarea gazelor pentru populație și instituțiile publice. El a afirmat că sistemul este pregătit pentru vremea foarte rece din weekend și pentru frigul mai puternic anunțat săptămâna viitoare, când temperaturile ar putea scădea până la minus 10–15 grade.

Potrivit lui, consumul de gaze ar putea crește cu aproximativ 20%, ajungând la 57–58 de milioane de metri cubi pe zi. Chiar și așa, România are suficiente gaze în depozite. Stocurile sunt pline în proporție de circa 70%, un nivel mai bun decât media europeană, care este de aproximativ 58%.