Primul oraș din România care digitalizează complet gestionarea parcărilor de reședință. Oradea devine primul oraș din România care digitalizează complet gestionarea parcărilor de reședință, eliminând dosarele fizice, interacțiunea directă cu administrația și disputele clasice dintre vecini pentru locurile de parcare.

Noul sistem funcționează exclusiv online și permite atribuirea, verificarea și licitarea locurilor de parcare printr-o platformă digitală dedicată.

Primăria Oradea a implementat o platformă prin care peste 25.000 de locuri de parcare sunt gestionate digital.

Fiecare cetățean își creează un cont, încarcă documentele necesare și este validat automat pentru a putea accesa locurile disponibile din apropierea locuinței, într-un perimetru de aproximativ 150 de metri.

Obiectivul principal este eliminarea birocrației și creșterea transparenței în atribuirea locurilor de parcare.

Deținătorii actuali de locuri de parcare trebuie să își confirme dreptul de utilizare în termen de 90 de zile.

În lipsa confirmării, locurile devin automat disponibile în platformă și pot fi redistribuite altor utilizatori.

Această măsură are rolul de a actualiza baza de date și de a elimina situațiile în care locurile sunt ocupate nejustificat.

Pentru locurile disponibile, sistemul introduce un mecanism de licitație digitală în timp real.

Dacă există un singur solicitant, locul este atribuit automat

Dacă există mai mulți candidați, se desfășoară licitație online

Câștigătorul este stabilit în funcție de procedura digitală și criteriile platformei

După adjudecare, utilizatorul are 48 de ore pentru efectuarea plății, după care contractul este generat automat, iar locul devine oficial atribuit.

Categorie verificare / integrare Descriere funcțională Scop în sistem Valabilitate ITP și RCA Verificare automată a inspecției tehnice periodice și a poliței de asigurare RCA Confirmarea legalității circulației vehiculului Statut proprietar locuință Corelarea datelor privind dreptul de proprietate asupra imobilului Validarea eligibilității pentru loc de parcare de domiciliu Date de înmatriculare Compararea automată a datelor vehiculului cu registrele oficiale Eliminarea erorilor și fraudelor în atribuirea locurilor Evidența persoanelor cu dizabilități (în dezvoltare) Integrare cu bazele de date sociale relevante Prioritizarea corectă a accesului la locuri speciale Sistem cadastral și carte funciară (în dezvoltare) Conectare cu evidențele imobiliare oficiale Actualizarea automată a drepturilor în cazul vânzării locuinței

Unul dintre obiectivele centrale ale proiectului este eliminarea completă a intervenției umane în procesul de atribuire.

Totul este gestionat digital, de la depunerea documentelor până la contractarea finală, reducând riscul de erori, favoritisme sau influențe externe.

Prin implementarea acestui sistem, Oradea devine un exemplu de digitalizare administrativă la nivel local, cu impact direct asupra eficienței serviciilor publice.

În total, mii de locuri de parcare vacante vor fi atribuite fie direct, fie prin licitații online, într-un sistem unificat și transparent.