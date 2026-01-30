Procedura de avizare din sectorul construcțiilor continuă să fie afectată de practici administrative neunitare și de restricții considerate nejustificate în ceea ce privește depunerea documentațiilor. În numeroase situații, beneficiarii proiectelor reclamă dificultăți în accesarea serviciilor de avizare, fie prin limitarea artificială a numărului de dosare acceptate, fie prin refuzul înregistrării documentelor fără o motivație tehnică solidă.

Aceste probleme au persistat inclusiv după modificările legislative operate anul trecut, prin Ordonanța de Urgență nr. 31/2025, care a urmărit accelerarea procedurilor și introducerea unor termene clare de răspuns. În practică, însă, diferențele de interpretare și aplicare a normelor au continuat să genereze blocaje semnificative.

Efectele acestor disfuncționalități se reflectă direct în întârzieri majore ale investițiilor, atât publice, cât și private. Proiectele de infrastructură, dezvoltările imobiliare sau lucrările de interes local sunt amânate, ceea ce afectează predictibilitatea investițională și securitatea juridică a beneficiarilor implicați în aceste demersuri.

În acest context, Executivul a decis să intervină din nou asupra cadrului normativ, adoptând o nouă ordonanță de urgență care înăsprește regulile aplicabile entităților emitente de avize. Actul normativ, aprobat în ședința de astăzi a Guvernului, introduce obligații suplimentare și mecanisme de control menite să reducă întârzierile și să crească transparența procesului de avizare.

Una dintre schimbările esențiale este impunerea comunicării exclusive prin mijloace electronice între instituțiile publice și solicitanți. Astfel, toate solicitările, avizele, acordurile sau deciziile de respingere vor trebui transmise electronic, în ziua emiterii acestora, eliminându-se întârzierile cauzate de procedurile clasice, pe suport de hârtie.

Totodată, ordonanța interzice explicit restricționarea nejustificată a accesului la depunerea documentațiilor, inclusiv limitările numerice, indiferent dacă transmiterea se face fizic sau prin platforme digitale. Pentru lucrările publice și documentațiile de urbanism inițiate de autorități, este consacrat principiul gratuității analizării și emiterii avizelor.

„Prin termene clare, proceduri digitale și sancțiuni pentru blocaje administrative, investițiile în infrastructura locală și investițiile private vor putea fi demarate și finalizate într-un timp mai scurt, în folosul direct al cetățenilor”, a declarat Cseke Attila, ministrul Dezvoltării.

Pachetul de modificări adoptat introduce o serie de clarificări și obligații detaliate pentru procesul de avizare, menite să standardizeze practicile administrative.

Printre acestea se numără instituirea obligației ca emitenții de avize și acorduri să comunice exclusiv electronic toate documentele, precum și reglementarea expresă a dovezilor de depunere, în situațiile în care primirea sau înregistrarea documentațiilor este refuzată ori limitată nejustificat.

Actul normativ interzice în mod explicit limitarea numerică a documentațiilor ce pot fi depuse spre avizare și definește clar situațiile strict tehnice în care un refuz este permis. De asemenea, este introdusă o clarificare importantă privind reluarea procedurii de emitere a unui aviz sau acord, în cazul în care termenul de 60 de zile pentru transmiterea documentațiilor revizuite este depășit, permițând inițierea unei noi înregistrări.

Aceste reguli se aplică atât în cazul documentațiilor de amenajare a teritoriului și urbanism, cât și pentru avizele necesare în procedura de autorizare a executării lucrărilor de construcții. În plus, este delimitată clar activitatea Inspectoratului de Stat în Construcții față de atribuțiile altor autorități publice locale sau centrale.

Noua ordonanță introduce și un regim sancționator distinct pentru încălcarea regulilor de avizare, cu amenzi aplicabile direct entităților emitente. O contravenție nouă vizează limitarea numerică a posibilității de depunere și înregistrare a documentațiilor, pentru care autoritățile contractante pot fi sancționate cu amenzi cuprinse între 5.000 și 30.000 de lei.

Aceste sancțiuni se adaugă celor deja prevăzute de legislația existentă, care includ refuzul furnizării informațiilor publice, avizarea sau aprobarea documentațiilor incomplete, eronate ori nelegale, nerespectarea termenelor legale și respingerea nejustificată a avizelor. Prin OUG nr. 31/2025, a fost deja consacrat principiul obținerii avizului în mod tacit, în cazul în care termenele de răspuns nu sunt respectate.

Regulile privind termenele stricte și avizarea tacită se aplică tuturor entităților care avizează planuri de amenajare a teritoriului, planuri de urbanism sau proiecte pentru autorizarea executării lucrărilor, indiferent dacă este vorba despre investiții publice sau private.

Puteți studia noua ordonanță de urgență care modifică regulile privind avizarea în domeniul construcțiilor, mai jos: