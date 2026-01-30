Potrivit Guvernului, măsurile vor oferi mediului de afaceri claritate, predictibilitate și concurență loială, iar administrației fiscale o capacitate mai bună de analiză a riscurilor și de prevenire a erodării bazei de impozitare.

Guvernul a aprobat o Ordonanță de modificare și completare a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, prin care este transpusă în legislația națională forma revizuită a Directivei privind Cooperarea Administrativă (DAC), stabilind noi norme pentru schimbul automat de informații.

”Scopul acestor reglementări este instituirea cadrului pentru punerea în aplicare operaţională a obligaţiilor de declarare prevăzute de această directivă, în conformitate cu Acordul multilateral între autorităţi competente în ceea ce priveşte schimbul de informaţii GloBE şi Declaraţia informativă GloBE. De asemenea, se asigură îmbunătăţirea normelor în ceea ce priveşte schimbul automat de informaţii privind conturile bancare şi procedurile administrative necesare aplicării eficiente a reglementărilor în domeniu”, arată Executivul într-un comunicat oficial.

Noile reglementări prevăd implementarea unui sistem standardizat pentru depunerea Declarațiilor informative privind impozitul suplimentar, în vederea respectării normelor referitoare la impozitarea minimă globală.

Declarațiile trebuie depuse de grupurile multinaționale și de grupurile naționale de mari dimensiuni care ating un prag anual al veniturilor consolidate de cel puțin 750 milioane de euro.

Executivul a explicat că adoptarea noilor reglementări prin Ordonanță contribuie la sporirea transparenței fiscale și la creșterea conformării voluntare a contribuabililor. Măsurile facilitează aplicarea corectă a regulilor privind impozitul minim global, reducând posibilitățile de evitare a impozitării prin transferuri artificiale de profit între jurisdicții. În același timp, acestea oferă mediului de afaceri claritate, predictibilitate și concurență loială, iar administrației fiscale o capacitate mai bună de analiză a riscurilor și de prevenire a erodării bazei de impozitare.