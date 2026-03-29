Anunț pentru proprietarii terenurilor agricole. Autoritățile au transmis că modificările privind pajiștile permanente și terenurile agricole din extravilan pot fi realizate exclusiv în condițiile prevăzute de lege.

În cazul suprafețelor de până la un hectar, schimbarea categoriei de folosință poate fi aprobată prin decizia directorului Direcției pentru Agricultură Județene. Pentru terenurile care depășesc un hectar, aprobarea este emisă de structura de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii.

Aceste reguli stabilesc clar nivelul de competență în funcție de dimensiunea terenului și condițiile în care pot fi operate modificările, transmite Vremea Nouă.

Pentru terenurile pe care nu mai există plantații pomicole sau viticole, schimbarea categoriei de folosință poate fi realizată fără autorizație de defrișare, dacă sunt respectate condițiile legale.

În aceste situații, este necesar un proces-verbal de constatare întocmit în teren de reprezentanții instituției, care confirmă lipsa culturilor respective.

Această procedură permite actualizarea situației terenurilor fără etape suplimentare, atunci când realitatea din teren este diferită față de evidențele existente.

Pentru aprobarea schimbării categoriei de folosință, este necesară depunerea unei documentații complete. Aceasta include cererea solicitantului, acte de identificare sau înregistrare, documente care atestă dreptul de proprietate sau deținere și un memoriu justificativ.

De asemenea, sunt necesare un extras de carte funciară, plan cadastral vizat și un studiu pedologic, alături de alte documente prevăzute de legislația în vigoare.

Autoritățile subliniază că toate aceste documente sunt esențiale pentru evaluarea corectă a cererilor.

Direcția pentru Agricultură a precizat că schimburile de terenuri sau modificarea categoriei de folosință fără respectarea cadrului legal constituie contravenții.

Pentru persoanele fizice, amenzile sunt cuprinse între 5.000 și 10.000 de lei, iar pentru persoanele juridice pot ajunge între 10.000 și 20.000 de lei.

De asemenea, utilizarea terenurilor agricole sau silvice în alte scopuri decât producția agricolă sau silvică, fără respectarea procedurilor legale, este sancționată în aceleași condiții.

Autoritățile recomandă respectarea tuturor prevederilor legale pentru a evita situațiile de neconformitate și aplicarea sancțiunilor.