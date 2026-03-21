Banca Centrală Europeană (BCE) pregătește o transformare vizuală a bancnotelor euro, iar păsările vor fi vedetele noilor designuri. Se estimează că pe viitoarele bancnote vor apărea specii precum barza albă și pescărușul albastru, simbolizând „diversitatea ecosistemelor naturale ale Europei”. Această schimbare face parte dintr-un proces mai amplu de reproiectare a bancnotelor, care vizează nu doar estetica, ci și sustenabilitatea și impactul redus asupra mediului. BCE a analizat atent amprenta ecologică a bancnotelor și introduce materiale și tehnologii de fabricație menite să reducă efectele asupra mediului.

În același timp, noile bancnote urmăresc să fie mai moderne și mai incluzive, iar una dintre temele principale ale redesignului este „Râuri și păsări”, menită să reflecte diversitatea și reziliența ecosistemelor naturale europene. Printre păsările propuse pentru diferitele valori se numără cățărătorul de ziduri pentru bancnota de 5 euro, pescărușul albastru pentru 10 euro, pricopul pentru 20 euro, barza albă pentru 50 euro, avoceta pentru 100 euro și sulița pentru 200 euro, toate simbolizând natura și protecția mediului.

BCE a lansat concursul de design pentru noile bancnote în iulie 2025, invitând designerii grafici să își prezinte creațiile, iar o altă temă a competiției este cultura europeană. Proiectele câștigătoare vor fi anunțate la sfârșitul anului 2026, urmate de implementarea tehnică a noilor bancnote. Totuși, este de așteptat ca acestea să intre efectiv în circulație abia după câțiva ani. Noile bancnote vor circula inițial în paralel cu cele existente, oferind o tranziție graduală către noul design.

Prima serie de bancnote euro a fost emisă în anul 2002, odată cu introducerea monedei unice, și cuprindea șapte valori diferite: 5, 10, 20, 50, 100, 200 și 500 de euro. În prezent, aceste bancnote sunt treptat înlocuite cu cele din cea de-a doua serie, denumită seria „Europa”, motiv pentru care ele sunt mai rar întâlnite în circulație. Totuși, bancnotele din prima serie rămân mijloace legale de plată, își păstrează valoarea și vor continua să circule în paralel cu noile bancnote.

Seria „Europa” a fost creată cu scopul de a îmbunătăți protecția împotriva contrafacerii și de a crește durabilitatea bancnotelor euro, reducând astfel frecvența înlocuirii acestora. Aceasta contribuie, de asemenea, la diminuarea impactului asupra mediului și la reducerea costurilor asociate producției. Numele seriei provine de la portretul Prințesei Europa, prezent pe două dintre elementele de siguranță ale bancnotelor. Această figură mitologică grecească are o legătură directă cu continentul european și adaugă o notă umană designului bancnotelor.

Seria „Europa” a fost introdusă treptat, pe parcursul mai multor ani, și include șase cupiuri: 5, 10, 20, 50, 100 și 200 de euro. Primele bancnote din această serie au intrat în circulație în 2013, iar seria a fost completă în mai 2019, odată cu emiterea bancnotelor de 100 și 200 de euro. Bancnota de 500 de euro nu a fost inclusă în seria „Europa” și nu a mai fost emisă după 27 aprilie 2019. La fel ca toate celelalte cupiuri ale bancnotelor euro, și aceasta își va păstra valoarea și poate fi preschimbată oricând la orice bancă centrală națională din zona euro.