Mașinile abandonate au fost identificate în număr mare în evidențele Poliției Locale Timișoara, în urma controalelor desfășurate pe parcursul anului trecut în mai multe zone ale orașului. Potrivit datelor centralizate de instituție, puțin peste 3.800 de autovehicule prezentau semne clare că ar fi fost abandonate, conform informațiilor publicate de Tion.ro.

Aceste situații au fost constatate atât în cadrul patrulărilor zilnice din teren, cât și ca urmare a sesizărilor transmise de cetățeni. Verificările au vizat parcări publice, străzi laterale, spații dintre blocuri și alte zone unde vehiculele rămân neutilizate perioade îndelungate.

Evaluarea fiecărui caz s-a realizat pe baza criteriilor prevăzute de legislația în vigoare, care includ starea avansată de degradare, lipsa utilizării și durata staționării pe același amplasament. După constatarea situației, polițiștii locali au inițiat procedura administrativă, care presupune notificarea proprietarilor.

În urma somațiilor emise conform legii, o parte dintre deținători au intervenit pentru a-și ridica vehiculele, în timp ce în alte cazuri a fost necesară implicarea serviciilor specializate.

După finalizarea etapelor legale, 2.069 de vehicule au fost îndepărtate de pe domeniul public. Ridicarea a fost realizată fie de către proprietari, ca urmare a notificărilor primite, fie cu sprijinul Societății Timpark, care se ocupă de transportul și depozitarea acestora.

Autoritățile locale precizează că restul situațiilor aflate în evidență sunt încă în curs de soluționare, fiind necesare clarificări suplimentare sau respectarea termenelor legale acordate proprietarilor. Fiecare caz este analizat individual, în funcție de datele disponibile.

Problema rămâne semnificativă și prin raportare la anul 2024, când Poliția Locală Timișoara a raportat îndepărtarea a 1.656 de autovehicule abandonate. Și atunci, rablele au fost ridicate atât de către deținători, cât și de angajații Timpark, după aplicarea somațiilor legale.

Creșterea numărului de cazuri gestionate indică o presiune constantă asupra spațiului public și a infrastructurii de parcare din oraș.

Reprezentanții Poliției Locale Timișoara au transmis că acțiunile de identificare și ridicare a vehiculelor abandonate vor continua și în perioada următoare. Aceștia solicită proprietarilor să respecte prevederile legale și să nu ocupe nejustificat domeniul public.

Într-o comunicare oficială, instituția a explicat motivele care stau la baza acestor intervenții.

„Mașinile abandonate reprezintă un pericol real pentru cetățeni, deoarece pot deveni focare de infecție și ocupă nejustificat locuri de parcare necesare altor participanți la trafic. Obiectivul nostru este eliberarea domeniului public și menținerea unui oraș sigur și curat”, au transmis aceștia.

Potrivit Legii nr. 421/2002, un autovehicul este considerat abandonat dacă rămâne pe același amplasament timp de cel puțin șase luni fără a fi utilizat. Nerespectarea acestor prevederi poate atrage sancțiuni, precum și ridicarea și depozitarea vehiculului în spațiile administrate de Societatea Timpark.