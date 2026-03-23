Autoritatea Federală pentru Transport Auto din Germania (Kraftfahrt-Bundesamt – KBA) a transmis o notificare oficială care vizează proprietarii de Volkswagen Amarok. Problema afectează aproximativ 132.000 de vehicule produse între 2010 și 2013, dintre care aproape 15.000 sunt înmatriculate în Germania.

Rechemarea în service a fost inițiată în august 2024, sub codul 23M5, și este legată de funcționarea sistemului de recirculare a gazelor de eșapament. Această componentă își modifică modul de funcționare în funcție de temperatura ambientală, însă nu respectă normele Uniunii Europene, potrivit chip.de.

Specialiștii au considerat că sistemul funcționează ca o „instalație de oprire ilegală”, motiv pentru care autoritățile solicită eliminarea acestei funcționalități printr-un update software.

Deși actualizarea este obligatorie, unii șoferi evită să o facă, temându-se de posibile efecte asupra motorului. Cu toate acestea, autoritățile insistă asupra conformării și avertizează că lipsa intervenției poate avea consecințe serioase.

KBA a transmis că, în cazul în care update-ul software nu este realizat, vehiculul poate fi scos din circulație. Practic, proprietarii riscă să nu mai poată utiliza mașina pe drumurile publice.

În acest context, un avocat citat de presa germană a recomandat ca proprietarii să își analizeze opțiunile legale. Acesta a arătat că, în anumite situații, pot fi solicitate despăgubiri de la producător.

Volkswagen Amarok a fost lansat în 2010 și produs inițial în Argentina, devenind rapid un model popular. Ulterior, producția pentru piața europeană a fost extinsă și în Germania, la Hanovra.

Primele versiuni au fost echipate cu motoare 2.0 TDI, care au fost înlocuite începând din 2016 cu motoare 3.0 V6 TDI, considerate mai moderne și mai robuste. Odată cu aceste schimbări și cu introducerea unor dotări suplimentare, modelul a evoluat dintr-un vehicul utilitar într-unul orientat și către zona de lifestyle.

Cu toate acestea, problemele tehnice identificate la generațiile produse între 2010 și 2013 continuă să afecteze o parte dintre proprietari, în contextul noilor cerințe de conformitate impuse de autorități.