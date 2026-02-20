Nodul rutier de la Boiţa este situat pe tronsonul 1, cu o lungime de 14,25 kilometri, între Boiţa şi Avrig, parte a Autostrăzii Sibiu – Făgăraş. Constructorul turc Makyol este mobilizat în şantier cu aproximativ 300 de muncitori şi peste 75 de utilaje, în ciuda condiţiilor meteo nefavorabile, potrivit informațiilor publicate de directorul general al CNAIR pe Facebook.

În această perioadă se desfăşoară lucrări de forare a fundaţiilor pentru structuri şi excavaţii. Deşi lucrările efective au început în luna noiembrie 2025, până la acel moment constructorul a pregătit terenul, drumurile tehnologice şi organizarea de şantier.

Tronsonul de 14,2 kilometri dintre Boiţa şi Avrig include nodul rutier complex care asigură conexiunea dintre A13 Sibiu – Făgăraş, A1 Piteşti – Sibiu şi DN7, în zona Boiţa.

Proiectul prevede şi construcţia a şase viaducte, cel mai lung având 911 metri, precum şi a 17 poduri.

Contractul pentru acest lot, semnat cu Makyol, are o valoare de 1,89 miliarde de lei fără TVA, finanţarea fiind asigurată prin Programul Transport. Autostrada Sibiu – Făgăraş, cu o lungime totală de 68,04 kilometri, este parte a A13 şi este împărţită în patru tronsoane. Tronsonul 1, de 14,25 kilometri, leagă Boiţa, conexiune cu Autostrada Sibiu – Piteşti, de Avrig – Mârşa (DJ105G). Tronsonul 2, în lungime de 19,92 kilometri, face legătura între Avrig – Mârşa (DJ105G) şi Arpaşu de Jos (DN1). Tronsonul 3, de 17,61 kilometri, se desfăşoară între Arpaşu de Jos (DN1) şi Sâmbăta de Sus (DJ 105B). Tronsonul 4 leagă Sâmbăta de Sus (DJ 105B) de municipiul Făgăraş, pe o distanţă de 16,26 kilometri, şi include un drum de legătură cu DN1 în lungime de 5,6 kilometri.

Conform prevederilor contractuale, lucrările la Autostrada Sibiu – Făgăraş trebuie finalizate până în anul 2028.