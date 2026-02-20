E.ON Drive Infrastructure România a instalat recent stația cu numărul 500, marcând un nou reper în dezvoltarea infrastructurii dedicate transportului electric.

Stația aniversară a fost inaugurată în Sibiu, în cadrul Zacaria Retail Center, o zonă comercială în plină dezvoltare. Amplasarea contribuie la creșterea disponibilității punctelor de încărcare într-un oraș cu trafic intens și interes ridicat pentru mobilitatea electrică.

Managementul E.ON Drive Infrastructure România subliniază că atingerea acestui nivel reflectă o strategie susținută de investiții și parteneriate.

„Acest prag nu este doar un număr – este rezultatul unei strategii solide de investiţii, al unor parteneriate durabile şi al creşterii accelerate a comunităţii de utilizatori de vehicule electrice din România. Le mulţumim clienţilor noştri pentru încredere şi pentru faptul că aleg soluţiile E.ON Drive în fiecare zi. Continuăm să extindem reţeaua pentru a o face şi mai accesibilă şi previzibilă”, a declarat Adrian Rotăraş, General Manager E.ON Drive Infrastructure România.

Pentru a marca atingerea pragului de 500 de puncte, compania lansează o promoție națională. Utilizatorii beneficiază de 50% reducere la toate încărcările din rețeaua publică, timp de cinci zile, începând cu marți, 24 februarie.

Reducerea este valabilă pentru plata directă cu cardul bancar la stație, fie prin terminalele integrate, fie prin scanarea codului QR. Oferta nu impune crearea unui cont sau utilizarea unei aplicații mobile.

Rețeaua E.ON Drive include atât puncte de încărcare în orașe, cât și locații amplasate strategic de-a lungul principalelor drumuri naționale și autostrăzi. Stațiile pot fi localizate prin harta disponibilă pe site-ul E.ON sau în aplicația mobilă dedicată.

Compania anunță că în 2025 rețeaua a furnizat peste 2 milioane kWh pentru vehicule electrice, înregistrând peste 110.000 de sesiuni de încărcare. Volumul este aproximativ dublu comparativ cu anul precedent.

În același an, E.ON Drive a inaugurat cel mai mare hub de încărcare din România, în parcarea VIVO! Pitești, dotat cu 50 de puncte de încărcare, de la stații rapide la ultra-rapide.

Pentru 2026, compania anunță investiții orientate spre stații ultra-rapide și dezvoltarea unor huburi multi-punct. Obiectivul este reducerea timpilor de încărcare și eliminarea perioadelor de așteptare în intervalele aglomerate.

E.ON Drive Infrastructure operează peste 500 de puncte publice în România. La nivel european, compania administrează peste 8.000 de puncte de încărcare în 11 țări.