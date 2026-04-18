Se întrerupe curentul electric între 20–26 aprilie. Întreruperi de curent programate în București, Ilfov și Giurgiu. Rețele Electrice Muntenia anunță întreruperi planificate de energie electrică în perioada 20–26 aprilie 2026, în mai multe zone din București, Ilfov și Giurgiu. Măsura este necesară pentru lucrări de mentenanță, modernizare și reparații ale rețelei de distribuție, având ca scop creșterea siguranței și stabilității sistemului energetic.

Întreruperile sunt programate și vor afecta atât zone rezidențiale, cât și instituții, agenți economici și infrastructură locală.

Data Sector / Localitate Zone afectate Interval orar Luni, 20.04.2026 Sector 1 Str. Maxim Gorki (între Str. Teheran și Str. Amiral C-tin Bălescu), nr. cu soț 09:00 – 17:00 Sector 1 Str. Ghidigeni, Nr. 108, Darvari, Bulgarus, Dr. Ghindari, Furnalului, Muncitorului, Craitelor 09:00 – 15:00 Sector 6 Drumul Mănăstirea Văratec, Str. Mănăstirea Sihăstria, Mănăstirea Govora, Lacul Morii, Aleea Platanului, bl. A29 09:00 – 17:00 Marți, 21.04.2026 Sector 1 Str. Polonă nr. 90, Str. Paul Greceanu nr. 5–7, Aleea Platanului, bl. A29 09:00 – 17:00 Sector 5 Str. Dr. Grigore Romniceanu 09:00 – 17:00 Sector 5 Str. Gen. Ion Dragalina, Bogdan Petriceicu Hasdeu, Izvor, Pretorienilor 09:00 – 15:00 Miercuri, 22.04.2026 Sector 2 Str. Matei Voievod (115–123), Str. Țepeș Vodă, Str. Ilarie Chendi, Str. Agricultori, Str. Medic Zlătescu, Str. Inisor 09:00 – 15:00 Joi, 23.04.2026 Sector 1 Str. Gârlei, Avrameni, Broșteni, Poemului, Brodina, Redișoara, Muzicuței, Potgoria 09:00 – 17:00 Vineri, 24.04.2026 Sector 1 Str. Redea, șos. București–Târgoviște (între Drumul Sarmaș și Str. Petrila), Malu Mic, Buziaș, Cavnic, Verbinelor, Curtisoara 09:00 – 17:00

Județul Ilfov va fi afectat în mai multe localități, printre care Petrăchioaia, Periș, Bragadiru, Otopeni, Domnești, Buftea, Snagov și Izvorani.

În majoritatea cazurilor, întreruperile sunt programate între 09:00–17:00, însă există și intervale extinse, precum 11:00–19:00 în anumite zone din Periș și Tâncăbești.

Sunt afectate:

cartiere rezidențiale noi

instituții și obiective economice

parcuri fotovoltaice și zone industriale

infrastructură rutieră locală

Data Localitate Zone afectate Interval orar Luni, 20.04.2026 Petrăchioaia Str. Toporașilor, Stadionului, Petuniei, Lalelei, Panseluței, Crinului, Intrarea Bostani și străzi adiacente 09:00 – 17:00 Rudeni Str. Panduri, Dacia și străzi adiacente 09:00 – 17:00 Tâncăbești Ansamblu Locuințe SUPERBALL Tâncăbești 09:00 – 17:00 Tâncăbești Institutul de Cercetare a Plantelor, Mega Image, Farmacia Ana Maria Tâncăbești, str. Învățător Moga Mihai, Anatol Vieru, Iris, Stufului, Principală, Morii, Ion Matei 11:00 – 19:00 Periș Str. Iris, Stufului, Principală, Morii, Ion Matei și străzi adiacente 11:00 – 19:00 Marți, 21.04.2026 Periș Str. Principală, Petrolistului, sat Movilă, Intrarea Roșie, Speranței, Polonă, Pelicanului, Lupilor, Cocorilor, Novaci + agenți economici 09:00 – 17:00 Bragadiru Str. Safirului, Blocuri Trifoi 09:00 – 17:00 Ciorogârla DJ401A, Str. 1 Mai, Fermei și adiacente 09:00 – 17:00 Miercuri, 22.04.2026 Izvorani Centrul MAI, RAPPS Scroviștea, Vila Țiriac, Vila Lupescu, Complex Pacea și străzi adiacente 09:00 – 17:00 Otopeni Str. Tudor Vladimirescu, Adrian Iovan, Ecaterina Teodoroiu, Intrarea Veronica 09:00 – 17:00 Bragadiru Str. Crișul Repede, Ansamblul Celofibrei 09:00 – 17:00 Domnești Str. Ciutaci și străzi adiacente (Ciocârliei, Ciorogârlei, Smochinului etc.) 09:00 – 17:00 Joi, 23.04.2026 Dragomirești-Vale DC143, Micșunelelor, Crăiței, Begoniilor, Crinilor 09:00 – 17:00 Domnești Str. Ciutaci și zone extinse (Orion, Zorelelor, Onixului etc.) 09:00 – 17:00 Buftea VGB Management 09:00 – 17:00 Otopeni Calea Bucureștilor (între Str. 9 Mai și Libertății) 09:00 – 17:00 Vineri, 24.04.2026 Snagov Intrarea Salcâmilor și străzi adiacente 09:00 – 17:00 Buftea Str. Foișor, Independenței, Mănești, Unirii, Castanilor și multe străzi adiacente 09:00 – 17:00 Domnești Cartierul Nou, Floare de Colț, Pescărușului, Brândușelor, Potcoavei, Ciutaci 09:00 – 17:00

În județul Giurgiu, lucrările de întreținere vor afecta numeroase localități, printre care:

Cucuruzu, Cărpenișu, Mironești, Bolintin-Deal, Mihai Vodă, Crivina, Hotarele, Cupele și Miloșești.

Intervalele de întrerupere sunt în general între:

08:00–16:00

09:00–17:00

În unele cazuri, întreaga localitate este inclusă în programul de întrerupere, în special în zonele rurale sau semi-rurale.