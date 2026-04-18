Se întrerupe curentul electric între 20–26 aprilie. Întreruperi de curent programate în București, Ilfov și Giurgiu
Se întrerupe curentul electric între 20–26 aprilie. Întreruperi de curent programate în București, Ilfov și Giurgiu. Rețele Electrice Muntenia anunță întreruperi planificate de energie electrică în perioada 20–26 aprilie 2026, în mai multe zone din București, Ilfov și Giurgiu. Măsura este necesară pentru lucrări de mentenanță, modernizare și reparații ale rețelei de distribuție, având ca scop creșterea siguranței și stabilității sistemului energetic.
Întreruperile sunt programate și vor afecta atât zone rezidențiale, cât și instituții, agenți economici și infrastructură locală.
Întreruperi de curent în București (20–24 aprilie 2026)
|Data
|Sector / Localitate
|Zone afectate
|Interval orar
|Luni, 20.04.2026
|Sector 1
|Str. Maxim Gorki (între Str. Teheran și Str. Amiral C-tin Bălescu), nr. cu soț
|09:00 – 17:00
|Sector 1
|Str. Ghidigeni, Nr. 108, Darvari, Bulgarus, Dr. Ghindari, Furnalului, Muncitorului, Craitelor
|09:00 – 15:00
|Sector 6
|Drumul Mănăstirea Văratec, Str. Mănăstirea Sihăstria, Mănăstirea Govora, Lacul Morii, Aleea Platanului, bl. A29
|09:00 – 17:00
|Marți, 21.04.2026
|Sector 1
|Str. Polonă nr. 90, Str. Paul Greceanu nr. 5–7, Aleea Platanului, bl. A29
|09:00 – 17:00
|Sector 5
|Str. Dr. Grigore Romniceanu
|09:00 – 17:00
|Sector 5
|Str. Gen. Ion Dragalina, Bogdan Petriceicu Hasdeu, Izvor, Pretorienilor
|09:00 – 15:00
|Miercuri, 22.04.2026
|Sector 2
|Str. Matei Voievod (115–123), Str. Țepeș Vodă, Str. Ilarie Chendi, Str. Agricultori, Str. Medic Zlătescu, Str. Inisor
|09:00 – 15:00
|Joi, 23.04.2026
|Sector 1
|Str. Gârlei, Avrameni, Broșteni, Poemului, Brodina, Redișoara, Muzicuței, Potgoria
|09:00 – 17:00
|Vineri, 24.04.2026
|Sector 1
|Str. Redea, șos. București–Târgoviște (între Drumul Sarmaș și Str. Petrila), Malu Mic, Buziaș, Cavnic, Verbinelor, Curtisoara
|09:00 – 17:00
Întreruperi de curent în Ilfov (20–24 aprilie 2026)
Județul Ilfov va fi afectat în mai multe localități, printre care Petrăchioaia, Periș, Bragadiru, Otopeni, Domnești, Buftea, Snagov și Izvorani.
În majoritatea cazurilor, întreruperile sunt programate între 09:00–17:00, însă există și intervale extinse, precum 11:00–19:00 în anumite zone din Periș și Tâncăbești.
Sunt afectate:
- cartiere rezidențiale noi
- instituții și obiective economice
- parcuri fotovoltaice și zone industriale
- infrastructură rutieră locală
|Data
|Localitate
|Zone afectate
|Interval orar
|Luni, 20.04.2026
|Petrăchioaia
|Str. Toporașilor, Stadionului, Petuniei, Lalelei, Panseluței, Crinului, Intrarea Bostani și străzi adiacente
|09:00 – 17:00
|Rudeni
|Str. Panduri, Dacia și străzi adiacente
|09:00 – 17:00
|Tâncăbești
|Ansamblu Locuințe SUPERBALL Tâncăbești
|09:00 – 17:00
|Tâncăbești
|Institutul de Cercetare a Plantelor, Mega Image, Farmacia Ana Maria Tâncăbești, str. Învățător Moga Mihai, Anatol Vieru, Iris, Stufului, Principală, Morii, Ion Matei
|11:00 – 19:00
|Periș
|Str. Iris, Stufului, Principală, Morii, Ion Matei și străzi adiacente
|11:00 – 19:00
|Marți, 21.04.2026
|Periș
|Str. Principală, Petrolistului, sat Movilă, Intrarea Roșie, Speranței, Polonă, Pelicanului, Lupilor, Cocorilor, Novaci + agenți economici
|09:00 – 17:00
|Bragadiru
|Str. Safirului, Blocuri Trifoi
|09:00 – 17:00
|Ciorogârla
|DJ401A, Str. 1 Mai, Fermei și adiacente
|09:00 – 17:00
|Miercuri, 22.04.2026
|Izvorani
|Centrul MAI, RAPPS Scroviștea, Vila Țiriac, Vila Lupescu, Complex Pacea și străzi adiacente
|09:00 – 17:00
|Otopeni
|Str. Tudor Vladimirescu, Adrian Iovan, Ecaterina Teodoroiu, Intrarea Veronica
|09:00 – 17:00
|Bragadiru
|Str. Crișul Repede, Ansamblul Celofibrei
|09:00 – 17:00
|Domnești
|Str. Ciutaci și străzi adiacente (Ciocârliei, Ciorogârlei, Smochinului etc.)
|09:00 – 17:00
|Joi, 23.04.2026
|Dragomirești-Vale
|DC143, Micșunelelor, Crăiței, Begoniilor, Crinilor
|09:00 – 17:00
|Domnești
|Str. Ciutaci și zone extinse (Orion, Zorelelor, Onixului etc.)
|09:00 – 17:00
|Buftea
|VGB Management
|09:00 – 17:00
|Otopeni
|Calea Bucureștilor (între Str. 9 Mai și Libertății)
|09:00 – 17:00
|Vineri, 24.04.2026
|Snagov
|Intrarea Salcâmilor și străzi adiacente
|09:00 – 17:00
|Buftea
|Str. Foișor, Independenței, Mănești, Unirii, Castanilor și multe străzi adiacente
|09:00 – 17:00
|Domnești
|Cartierul Nou, Floare de Colț, Pescărușului, Brândușelor, Potcoavei, Ciutaci
|09:00 – 17:00
Întreruperi de energie electrică în Giurgiu (20–26 aprilie 2026)
În județul Giurgiu, lucrările de întreținere vor afecta numeroase localități, printre care:
Cucuruzu, Cărpenișu, Mironești, Bolintin-Deal, Mihai Vodă, Crivina, Hotarele, Cupele și Miloșești.
Intervalele de întrerupere sunt în general între:
- 08:00–16:00
- 09:00–17:00
În unele cazuri, întreaga localitate este inclusă în programul de întrerupere, în special în zonele rurale sau semi-rurale.
|Data
|Localitate
|Zone afectate
|Interval orar
|Luni, 20.04.2026
|Cucuruzu
|Str. Punții, Str. Tomei, Str. Ciurarii
|09:00 – 17:00
|Cărpenișu
|DJ401A, toată localitatea
|09:00 – 16:00
|Podu Popa Nae
|Toată localitatea
|09:00 – 16:00
|Marți, 21.04.2026
|Mironești
|Str. Bisericii, Pinilor, Școlii, Ogrăzii, Primăverii, Teiușului, Salcâmilor, Teraselor, DJ411, Radulești, Căminului, Viișoara
|08:00 – 16:00
|Bolintin-Deal
|DC148, Str. Dispensarului, Lăutarii Vechi, Emanoil Bucuța, Barbu Lăutaru
|09:00 – 16:00
|Mihai Vodă
|Str. Școlii, Salcâmilor, Mircești, Amurgului, Crinului, Oltului, DN401A și zone adiacente
|09:00 – 16:00
|Crivina
|Str. Principală, Zăvoiului nr. 108
|09:00 – 16:00
|Crivina
|Str. Câmpului
|09:00 – 17:00
|Dealu
|DN61 nr. 6 (Canton silvic Dealu)
|09:00 – 17:00
|Cucuruzu
|Str. Punții, Str. Tomei, Str. Ciurarii
|09:00 – 17:00
|Miercuri, 22.04.2026
|Hotarele
|Numeroase străzi (Nufărului, Mușcatei, Narcisei, Mărgăritarului, Salviei, Școlii, Ghiocelului etc.), Autostrada Soarelui
|08:00 – 16:00
|Mironești
|Str. Teraselor, Viișoara, Salcâmilor, Teiușului, Primăverii, Ogrăzii, Școlii, Căminului, Bisericii, Pinilor, Radulești, DJ411
|08:00 – 16:00
|Cupele
|Toată localitatea
|09:00 – 17:00
|Joi, 23.04.2026
|Hotarele
|Str. Margaretelor, Molidului, Bucovina, Ficusului, Inului, Mușețelului, Cazanului, Parcului, Crizantemelor, Autostrada Soarelui și multe altele
|08:00 – 16:00
|Dealu
|DN61 nr. 98 și zone adiacente spre Bucșani
|09:00 – 17:00
|Vineri, 24.04.2026
|Miloșești
|Str. Iezerului
|08:00 – 16:00
|Miloșești
|Str. Drumul Mare, Lacul Alb, Str. Școlii, Miloș Obrenovici
|08:00 – 16:00
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.