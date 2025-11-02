În București, întreruperile vor începe luni, 3 noiembrie, pe Bulevardul Aerogării și Strada Vasile Pârvan, în perimetrul delimitat de străzile Vasile Pârvan, Theodor Buradă, Plevnei, Sf. Constantin și Ioan Bibicescu, între orele 09:00 și 17:00. Marți, 4 noiembrie, curentul va fi sistat între orele 09:00 și 17:00 pe Șoseaua Vitan-Bârzești (numerele 7D–7E), Strada Agatha Bârsescu, Strada Max Von Humbold și Strada Brăilița. Miercuri, 5 noiembrie, lucrările vor afecta Strada General Ion Dragalina și străzile laterale Bogdan Petriceicu Hașdeu, Izvor și Pretorienilor, în același interval orar.

În județul Ilfov, întreruperile vor fi multiple. Luni, 3 noiembrie, în Voluntari, curentul va fi întrerupt între orele 09:00 și 17:00 pe străzile Fericirii, Hârsova, Crizantemelor, Garoafelor, Viorele, Micșunele, Brebenei, Hotarului, dar și pe Bulevardul Voluntari între Strada Șiretului și Strada Duzilor, Bulevardul Dunării între Strada Teilor și Strada Predeal, precum și pe Strada Crinului, Brândușelor, Lotusului și Râmnic.

În Snagov, în același interval orar, vor fi afectați consumatorii din zonele Panseluțelor, Intrarea Panseluțelor, Margaretelor, Brândușelor, Nucului, Molidului, Gorunului, Castanului, Pinului, Mesteacănului, Salciei, Alunului, Stejarului și Gladiolelor. În Corbeanca, lucrările vor afecta străzile Parcului, Lizierei, Nordului, Trifoiului, Plantelor, Bulevardul Platanilor și străzile adiacente. Tot luni, în Balotești, vor fi sistări pe Strada Ghioceilor, Intrarea Ghioceilor, Strada Primăverii și străzile adiacente, iar în Petrăchioaia se vor opri alimentările pe Străzile Ion Creangă, Lucian Blaga, Petre Ispirescu, Lacului, I.L. Caragiale, DJ 402 și străzile adiacente.

Marți, 4 noiembrie, întreruperile vor continua în Odăile, pe Strada Constantin Brâncoveanu și străzile Adrian Iovan, George Enescu, Matei Basarab și Ștefan cel Mare. În Periș, curentul se va opri pe Străzile Stufului și Iris, iar în Petrăchioaia vor fi afectate Străzile Mihail Sadoveanu, Mihai Eminescu, Tudor Arghezi, Stejarului, Făgăraș, Retezat, Bucegi, Ciucaș și Intrarea George Coșbuc, toate între orele 09:00 și 17:00.

Miercuri, 5 noiembrie, alimentarea cu energie electrică va fi întreruptă în Pantelimon, pe Străzile Grădinarilor, Pițigoiului, Ciocănitori, Cucului și pe Bulevardul Biruinței. În Chiajna, întreruperile vor afecta Strada Libertății, Eroului, Ștefan cel Mare, 9 Mai și Drumul Gării, în timp ce în Bragadiru vor fi vizate Străzile Salciei și Curcubeului. În Petrăchioaia se vor opri alimentările pe Străzile Liliacului, Magnoliei, Stadionului, Bebe Șerban, Toporașilor, Hortensiei și DJ 402. În Ciolpani, vor fi lucrări în zona Căsuțe Ciolpani, pe Strada Mihai Manoilescu și în Complexul Olimpic.

Joi, 6 noiembrie, se vor face lucrări în Corbeanca, pe Străzile Hystria și Câmpului, dar și în Petrăchioaia, pe Strada Arțarului și DJ 200 A, unde vor fi afectați și agenți economici precum Calipso, Pridova Tech, Moto Pizza, Iancu Distribution, Adion COM 2000 și Depozitul de Materiale de Construcții.

În Otopeni, curentul va fi întrerupt între orele 09:00 și 17:00 pe Strada Libertății și pe străzile Marin Preda, Emil Racoviță, Freziei, Tuberozelor, Lalelelor și Panseluțelor, fiind vizată și firma Maxigel din Calea Bucureștilor. Vineri, 7 noiembrie, lucrările vor continua în Petrăchioaia, la societatea ROMBAD PRODCOM SRL, precum și la Radiofar Radar Odăi.

În județul Giurgiu, întreruperile de curent încep luni, 3 noiembrie, în Gogoșari, pe Străzile Digului, Poieniței, DJ504, Apusului și Dispensarului, între orele 09:00 și 17:00. În aceeași zi, vor fi afectate localitățile Cărpenișu, pe DJ401A și pe Străzile Principală, Pădurii Morii și Podului, Giurgiu, pe Strada Crizantemei, precum și Frătești, pe Străzile Școlii și Dăii.

Marți, 4 noiembrie, se vor opri alimentările în Gogoșari, Dobreni, Frătești și Bolintin-Deal. În Dobreni, lucrările vor afecta Strada Serelor, Strada Profesor Radu, Intrarea Lalelelor, Intrarea Trandafirilor, Intrarea Luceafărului, Strada Târgului, Intrarea Orhideelor, Intrarea Crinului, Strada Mereni și Strada Crizantemei. În Bolintin-Deal, curentul va fi oprit pe Strada Mărășești, DC149 și Strada Pictor Grigorescu.

Miercuri, 5 noiembrie, întreruperile continuă în Bolintin-Deal, pe Strada Dispensarului, în zona Tineretului, în Bolintin-Vale, pe Străzile Stadionului și Poarta Luncii, dar și la agenții economici Mega Image, Godac, MiKi Supermarket și Adă Sor.

În Frătești se vor opri alimentările pe Străzile Căminului, Mereni și Crizantemei, iar în Comana vor fi afectate Străzile Pădurii, Sf. Dumitru, Militaru Nicolae, Livezilor și Șerban Cantacuzino. Mogoșești va fi afectat pe Strada Victoriei, iar în Gogoșari se vor opri alimentările pe DJ504, Străzile Poieniței, Digului, Dispensarului și Apusului.

Joi, 6 noiembrie, curentul va fi întrerupt în Palanca, pe Străzile Grădina Boierească, Orar, Lacului, Liliacului, Norului, Ograda, Amurgului, Eugen Boureanu, Viilor, Țarina și Gogora. În aceeași zi, întreruperi vor fi și în Gogoșari, Stoenești, Bolintin-Deal și Frătești. În Stoenești, zonele afectate sunt Strada Petroliștilor, Șabărului, Legănări și Sărarilor, iar printre agenții economici afectați se numără Holland Farming și Mewi Tehnic. Vineri, 7 noiembrie, curentul se va opri din nou în Gogoșari, pe Străzile Digului, DJ504, Dispensarului, Apusului și Poieniței, dar și în Frătești, pe Strada Lalelelor.

Toate aceste întreruperi sunt programate între orele 09:00 și 17:00 și au ca scop îmbunătățirea calității serviciilor de distribuție a energiei electrice. Rețele Electrice Muntenia recomandă locuitorilor din zonele vizate să ia măsuri de precauție și să deconecteze echipamentele sensibile de la rețea pe durata lucrărilor.