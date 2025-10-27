În București, întreruperile vor începe luni, 27 octombrie 2025, pe Strada Vulturilor, la numărul 33, în perimetrul cuprins între Bulevardul Unirii, Bulevardul Mircea Vodă, Strada Parfumului, Strada Anton Pann și Strada Petre S. Aurelian, între orele 09:00 și 17:00.

Marți, 28 octombrie, curentul va fi oprit pe Bulevardul Lacul Tei, la numerele pare, în perimetrul străzilor Lacul Tei, Ghica Tei, Maica Domnului și Dorin Pavel, dar și pe Străzile Doctor Panait Iatropol, Doctor Carol Davila, Doctor Joseph Lister și Doctor Mihail Obedenaru-Gheorghiade, inclusiv pe străzile laterale, în același interval orar, 09:00-17:00, potrivit informațiilor transmise de Rețele Electrice Muntenia.

Miercuri, 29 octombrie, întreruperile vor afecta Strada Cloșani, fără număr, în zona delimitată de străzile Vatra Luminoasă, Victor Manu, Șoseaua Iancului și Laurențiu Claudian, precum și Bulevardul Lacul Tei, la numerele pare, între străzile Lacul Tei, Județului, Banul Dumitrache și Banul Costache, între orele 09:00 și 17:00. Joi, 30 octombrie, alimentarea cu energie electrică va fi întreruptă pe Strada Sfânta Treime, la numerele pare, în perimetrul străzilor Alexandru cel Bun, Ghica Tei, Maica Domnului și Dorin Pavel, între orele 09:00 și 17:00.

În Giurgiu, întreruperile vor începe luni, 27 octombrie 2025, în localitatea Hotarele, pe străzile Tufănelelor, Parcului, Inului, Violetelor, Gălbenelelor, Școlii, Secerișului, Petuniei, Lăcrămioarei, Mărgăritarului și Romaniței, între orele 08:00 și 16:00. În aceeași zi, în localitatea Gogoșari, vor fi afectate străzile Apusului, Dispensarului, Digului, Gloriei, Poieniței și DJ504, între orele 09:00 și 17:00, iar în Bolintin-Deal, pe Strada Tineretului, între orele 09:00 și 17:00.

Marți, 28 octombrie, curentul va fi întrerupt în Gogoșari, pe străzile Digului, Dispensarului, Apusului, DJ504, Gârlei, Poieniței și Gloriei, între orele 09:00 și 17:00, precum și în municipiul Giurgiu, pe Străzile Mereni și Crizantemei, în același interval orar. În Bolintin-Deal, va fi afectată Strada Mărășești, împreună cu străzile adiacente Zambile, 23 August și Părăluțelor, între orele 09:00 și 17:00. În Balanoaia, întreruperile vor viza Străzile Păcii, CFR, Unirii, Sf. Gheorghe și Gării, inclusiv agenții economici din zona Gării Balanoaia și DN5B, în intervalul 09:00-17:00.

Miercuri, 29 octombrie, curentul se va opri în localitatea Valea Bujorului, pe Străzile Prunului, Bufetului, Semicercului, Tineretului, Principală, Salciei, Viilor și DJ109, între orele 08:30 și 16:30. În localitatea Vlașin, vor fi afectate toate imobilele de pe Strada Lalelei, inclusiv Școala Generală nr. 4 Vlașin și Stația Transgaz, între orele 08:30 și 16:30.

În aceeași zi, întreruperi vor avea loc și în Gogoșari, pe Străzile Apusului, Dispensarului, Gloriei, Poieniței, Gârlei, DJ504 și Digului, între orele 09:00 și 17:00, precum și în municipiul Giurgiu, pe Străzile Crizantemei și Mereni, și în Bolintin-Deal, pe Strada Tineretului, în același interval orar. Joi, 30 octombrie, întreruperile continuă în Gogoșari, pe DJ504, Străzile Gârlei, Poieniței, Gloriei, Digului, Dispensarului și Apusului, între orele 09:00 și 17:00, dar și în Giurgiu, pe Străzile Crizantemei și Mereni, în același interval. Vineri, 31 octombrie, vor fi afectate din nou aceleași zone din Gogoșari și Giurgiu, în intervalul 09:00-17:00.

În județul Ilfov, întreruperile vor începe luni, 27 octombrie 2025, în Voluntari, pe Străzile Fericirii, Hârsova, Crizantemelor, Garoafelor, Viorele, Micșunele, Brebenei și Hotarului, între Bulevardul Voluntari (între Strada Șiretului și Strada Duzilor), Bulevardul Dunării (între Strada Teilor și Strada Predeal), Străzile Crinului, Brândușelor, Lotusului și Râmnic, între orele 09:00 și 17:00.

Marți, 28 octombrie, în Ciorogârla, vor fi afectați agenții economici și instituțiile publice de pe DJ602, inclusiv Primăria, școala, grădinița și liceul din localitate, precum și străzile Băii, București, Fierari, Viitorului, Policlinicii, Primăverii, Privighetori, Ghiocelilor și străzile adiacente, între orele 09:00 și 17:00.

Miercuri, 29 octombrie, întreruperile vor afecta localitatea Buftea, pe Strada București-Târgoviște, între Străzile Alunului și Aviației, precum și străzile adiacente, între orele 09:00 și 17:00. În aceeași zi, în Dascălu, vor fi afectați agenții economici de la Radiofar Ștefănești și locuitorii de pe Străzile Castanilor, Irisului, Duzilor, Cactusului, Margaretelor, Narciselor și străzile adiacente, între orele 09:00 și 17:00.

Joi, 30 octombrie, curentul se va opri în Domnești, pe Strada Coloană Infinitului, fără număr, precum și pe Străzile Slănic, Privighetori, Speranței și adiacente, între orele 09:00 și 17:00. În Petrăchioaia, vor fi afectate Străzile Narcisei, Surlari, Nuferilor, Brebeneilor, Iasomiei, Cameliei, Spicului, Crăiței și adiacente, precum și Liliacului, Stadionului, Toporașilor, Hortensiei, DJ402, Magnoliei, Bebe Șerban, Rozelor, Intrarea Bostani, Preot Mișu Radu și străzile adiacente, în același interval orar.

Vineri, 31 octombrie, întreruperile vor viza din nou localitatea Dascălu, pe Străzile Panselelor, Victoriei, Lalelelor și Someșului, între orele 09:00 și 17:00.

În perioada 27 octombrie-2 noiembrie 2025, furnizarea apei reci va fi întreruptă temporar în mai multe zone din București, ca urmare a lucrărilor de modernizare și intervenție programate de APA NOVA. Compania a precizat că întreruperile sunt necesare pentru îmbunătățirea rețelei de distribuție și pentru asigurarea unui serviciu sigur și eficient pentru locuitorii Capitalei.

În Sectorul 1, întreruperea furnizării apei va avea loc în data de 27 octombrie, în intervalul orar 09:00-13:00. Zonele afectate sunt Strada Popișteanu Cristian, Strada Academiei, Piața Revoluției, Strada Boteanu, Strada Dobrescu I. Demetru și Bulevardul Nicolae Bălcescu.

În Sectorul 3, lucrările programate vor avea loc în data de 29 octombrie, când alimentarea cu apă rece va fi sistată între orele 09:00 și 16:00. Perimetrul afectat, unde există risc de presiune scăzută și tulburime a apei, include Strada Iosifești, Drumul între Tarlale, Șoseaua Gării Cățelu, Strada Argonului și Strada Oxigenului.

În Sectorul 5, întreruperile se vor desfășura în două etape. Prima oprire a alimentării va fi pe 28 octombrie, în intervalul 09:00-14:00, pe Strada Înclinată și Strada Echinocțiului. Cea de-a doua întrerupere este programată pentru 30 octombrie, între orele 09:00 și 19:00, în zonele Calea 13 Septembrie, Strada Vulcan Samuil, Intrarea Biserica Ghencea, Intrarea Ciurea Aurel, Strada Gara Dealul Spirii și Strada Progresului.