Pe 16 martie 2026 s-au împlinit nouă ani de când Canal 33 a primit decizia de autorizare din partea Consiliului Național al Audiovizualului (CNA) pentru a începe emisia. Potrivit legislației audiovizuale din România, fiecare televiziune trebuie să revină la CNA la fiecare nouă ani pentru a solicita prelungirea licenței de emisie pentru o nouă perioadă de nouă ani.

Pentru această procedură, postul trebuie să depună o documentație prin care solicită oficial prelungirea licenței. În cazul Canal 33, această documentație nu a fost depusă.

În aceste condiții, CNA nu poate analiza o cerere de prelungire și urmează să constate situația în cadrul ședinței programate pentru 17 martie 2026. Ca urmare a lipsei documentației, autoritatea audiovizuală va discuta retragerea licenței postului de televiziune.

Contactat de paginademedia.ro, Alexandru Răducanu, patronul Canal 33, a explicat că decizia de a nu depune documentația pentru prelungirea licenței a fost una deliberată.

El a arătat că situația este una mai complexă și că, în opinia sa, contextul pieței media din România nu mai permite funcționarea unei televiziuni de știri independente. Răducanu a transmis că preferă să se retragă din zona media după experiența acumulată în ultimii ani.

Totodată, acesta a explicat că televiziunea a generat costuri importante pe parcursul celor nouă ani de activitate și că nu mai este dispus să investească într-un domeniu pe care îl consideră neprofitabil. În perioada următoare, el a precizat că intenționează să se orienteze către alte activități, pe care le consideră mai profitabile.

Alexandru Răducanu a mai menționat că este posibil ca proiectele viitoare să includă realizarea de conținut, însă într-o zonă comercială, orientată către clienți și către alte activități pe care le va dezvolta.

„Pur și simplu nu am depus documentația. Este o situație mai complexă. Contextul pieței media din România, din păcate, nu permite existența unei televiziuni de știri independente. Consider că am făcut ceea ce trebuie și prefer să mă retrag din zona de media. Au fost tot felul de discuții, într-adevăr, dar contextul economic nu este unul favorabil pentru ca un om de afaceri să investească într-un domeniu care nu este profitabil. Nici eu nu mai sunt dispus. Televiziunea a fost o sursă de cheltuieli în toți acești ani Mă voi orienta către alte activități poate mai profitabile decât televiziunea. Poate vom mai face conținut, însă orientat către zona comercială, pentru clienți și pentru ce alte activități voi mai face”, a explicat Răducanu.

În ultimele luni, televiziunea Canal 33 s-a confruntat cu mai multe dificultăți financiare. La începutul anului 2026, postul a început să emită dintr-un nou studio, după ce a fost evacuat din vechiul sediu.

De asemenea, televiziunea a primit mai multe amenzi din partea Consiliului Național al Audiovizualului, în urma colaborării cu Dan Diaconescu.