Fenomenul este legat de o decizie importantă a Curții Federale de Justiție, care a schimbat modul în care băncile pot modifica termenii și condițiile conturilor fără acordul explicit al clienților.

Totul pornește de la hotărârea din 2021 a Curții Federale de Justiție, conform căreia instituțiile financiare trebuie să obțină acordul expres al clienților atunci când fac modificări semnificative în termeni sau comisioane. Practica anterioară, în care tăcerea clientului era interpretată ca acceptare, nu mai este considerată legală, ceea ce a determinat multe bănci să renunțe la această abordare.

Pe fondul acestei schimbări, unele bănci de dimensiuni regionale, dar și instituții financiare mai mari, au început rezilierea contractelor cu clienții care nu au răspuns solicitărilor de confirmare a noilor condiții în termenul cerut. Cazuri recente, precum cel de la Saalesparkasse, unde sute de conturi sunt deja în curs de închidere, reflectă amploarea fenomenului, potrivit organizațiilor de protecție a consumatorilor.

Din punct de vedere juridic, băncile sunt acoperite de decizie și au dreptul să închidă conturile dacă nu primesc acceptul clar al titularilor, însă specialiștii semnalează că această interpretare a lăsat o „zonă gri” în legislație, ce poate încă genera incertitudini și dispute.

Pentru decenii, ajustarea condițiilor conturilor s-a bazat pe așa-numita „ficțiune a consimțământului”, dar această practică a devenit problematică după verdictul instanței. În trecut, simpla necontestare a schimbărilor era suficientă pentru ca acestea să fie aplicate, evitându-se proceduri îndelungate și corespondența individuală extinsă.

Până în prezent, autoritățile germane nu au intervenit cu reglementări care să clarifice complet modul de interpretare a hotărârii, iar o propunere legislativă din 2023 menită să reintroducă parțial vechea practică pentru modificările minore a fost respinsă. În absența unor reguli mai clare, băncile decid individual cât de rapid să închidă conturile clienților care nu răspund solicitărilor de confirmare.

Pierderile unui cont bancar pot genera probleme administrative importante, precum dificultăți în încasarea salariului sau efectuarea plăților recurente programate automat, ceea ce face din această situație nu doar un inconvenient, ci o adevărată provocare pentru clienții afectați.

Clienții care primesc notificări de închidere a conturilor sunt sfătuiți să verifice imediat corespondența primită și să confirme sau să conteste modificările propuse de bancă în termenul indicat, pentru a evita pierderea accesului la cont.

În caz contrar, transferul automată al fondurilor și închiderea contului pot fi efectuate fără posibilitatea revenirii, ceea ce poate crea dificultăți în gestionarea plăților curente sau a economiilor.