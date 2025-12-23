Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat luni că la nivelul ministerului pe care îl conduce și al instituțiilor din subordine nu există spațiu pentru concedieri, contrazicând anunțurile recente ale premierului privind reducerea aparatului bugetar. Declarațiile au fost făcute la News Pass, moderată de Laura Chiriac, pe B1 TV.

Potrivit ministrului, datele arată clar un deficit de angajați în mai multe structuri esențiale.

„Eu am spus de la început că acesta este Ministerul Muncii, nu al concedierilor și că avem, și putem dovedi asta oricând, cifre de deficit de personal în toate instituțiile din subordine. Deficitul de personal la Inspecția Muncii înseamnă mai puține controale”, a spus Florin Manole.

Acesta a precizat că situații similare se regăsesc și la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, unde ar fi necesare angajări suplimentare pentru sprijinirea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, dar și la Inspecția Socială, unde schema de personal este subdimensionată.

Ministrul Muncii a subliniat că a susținut reducerea cheltuielilor, însă fără măsuri drastice asupra angajaților.

„Am spus că înțeleg nevoia de a reduce cheltuielile și, fără să mă oblige vreo normă legală, până la finele luni noiembrie reducerea de cheltuieli exclusiv pe componenta de salarii din centrala Ministerului Muncii era de 6,7% comparat cu ianuarie. N-am tăiat niciun salariu, pur și simplu au fost oameni care au plecat și n-au fost înlocuiți, s-au transferat. Nici asta nu e o metodă în regulă, că înseamnă mai multă încărcare pentru cei care au rămas și nu e corect față de ei. Dar e infinit mai bine decât să tai salarii sau să dai oameni afară”, a mai afirmat Florin Manole.

Cu câteva ore înainte, premierul Ilie Bolojan anunțase, la Antena 3 CNN, că în anumite instituții vor exista concedieri în cursul anului viitor.

„În cursul anului viitor, în anumite instituții, vor fi şi oameni daţi afară. Nu trebuie să ne ascundem”, a declarat șeful Executivului.

Premierul a explicat că reducerea cheltuielilor din administrație va presupune auditarea schemelor de personal la nivelul tuturor autorităților, pentru a stabili dacă există posturi nejustificate.

„În cursul anului viitor, ceea ce am stabilit, să reducem cheltuielile în administrație, va implica inclusiv reduceri de personal. Anul viitor, toate autoritățile vor trebui să-și facă un audit al schemei de personal și să vadă dacă avem personal în plus, dacă anumite posturi sunt justificate sau nu. Atunci ei vor avea două posibilități – fie să verifice sistemul de sporuri și distribuția personalului, fie acolo unde, în mod cert și indubitabil, există personal excedentar, să facă reduceri de personal, pentru că un salariu nejustificat înseamnă bani în minus din investiții și servicii mai puține pentru cetățenii noștri”, a mai explicat premierul.

Declarațiile divergente ale celor doi oficiali evidențiază o diferență de abordare privind restructurarea aparatului bugetar, într-un context în care Guvernul caută soluții pentru limitarea cheltuielilor fără a afecta funcționarea serviciilor publice esențiale.