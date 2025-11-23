Prognoza meteo: Temperaturile vor înregistra o scădere accentuată în sud, centru și sud-est, iar în restul țării vor coborî ușor. Astfel, vremea va deveni mai rece decât normalul perioadei în vest și nord, în timp ce în celelalte regiuni se va menține în limite climatice obișnuite. Cerul va fi predominant înnorat, iar precipitațiile vor fi slabe și locale: ninsoare la munte, lapoviță în vest, centru și nord și ploi în celelalte zone. Pe arii restrânse există risc de polei.

Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări pe crestele Carpaților Orientali. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 3 și 14 grade, iar minimele între -3 și 5 grade. Dimineața și noaptea, ceața va fi prezentă local.

În București, sunt așteptate înnorări și ploi slabe trecătoare. Temperatura maximă va fi de 8–9 grade, iar minima se va situa în jur de 0 grade.

Vremea va deveni mai blândă în vestul țării, în timp ce în celelalte regiuni temperaturile vor rămâne apropiate de valorile din ziua anterioară. Cerul va fi variabil, cu ploi slabe în Banat, Crișana, Maramureș și Oltenia, iar la altitudini mari sunt așteptate precipitații mixte. Temperaturile maxime se vor situa între 3 și 12 grade, iar minimele între -3 și 10 grade, cu valori ce pot coborî până la -7 grade în depresiunile estice ale Transilvaniei.

În București, vremea se menține frumoasă, cu temperaturi maxime de 10–11 grade și minime de 0–2 grade.

Vremea va deveni considerabil mai caldă în majoritatea regiunilor, cu cer variabil și ploi slabe pe arii restrânse, în special în vest și în zona montană. Temperaturile maxime vor oscila între 6 și 19 grade, iar minimele între -4 și 12 grade. În București, se vor atinge maxime de 15–16 grade și minime între 6 și 7 grade, cu cer variabil și posibile ploi slabe spre seară și în timpul nopții.

Temperaturile vor scădea ușor la începutul perioadei, apoi vor reveni pe un trend ascendent. Vor apărea precipitații temporare, în special în sud-est. În Capitală, valorile termice vor coborî inițial, după care vor crește din nou, fiind posibile ploi trecătoare.

ANM recomandă atenție sporită în trafic în zonele afectate de ceață sau precipitații și prudență în fața schimbărilor rapide de temperatură, mai ales în regiunile montane.